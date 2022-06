Sécurité et sport : de nouveaux critères de financement seront imposés aux fédérations

La ministre des Sports Pascale St-Onge a annoncé de nouvelles mesures pour prévenir les athlètes de mauvais traitements et d'abus dans la pratique de leur discipline, notamment en voulant rendre les organisations sportives nationales imputables et en modifiant les critères de financement.

Nous nous rencontrons dans un contexte assez particulier, a lancé d’entrée de jeu la ministre St-Onge. Il y a eu au cours des derniers jours, mois et semaines, de nombreuses allégations de mauvais traitements et d’abus qui ont fait la une des journaux, semaine après semaine. Ce sont des choses qui sont difficiles à lire, mais ce sont aussi des choses qui doivent nous mobiliser collectivement.

Une série de consultations avec les intervenants du milieu depuis la fin mars a permis au ministère d’élaborer de nouvelles mesures pour assainir le milieu sportif canadien.

Ainsi, à compter d’avril 2023, le respect de nouveaux critères en matière de gouvernance et de responsabilité sera nécessaire pour assurer l’admissibilité des fédérations au financement de Sport Canada.

Cette mesure a pour objectif d’assurer que des standards en matière de gouvernance, d’imputabilité et de sport sécuritaire sont atteints par les organisations sportives recevant du financement fédéral .

Par ailleurs, un comité aviseur composé d’athlètes sera mis en place à Sport Canada afin d’améliorer leur représentation dans le système sportif.

Mme St-Onge s’est également réjouie de l’entrée en jeu prochain du nouveau Bureau de la commissaire à l’intégrité dans le sport (BCIS), qui débutera ses activités le 20 juin.

Dirigé par Sarah-Ève Pelletier, une ancienne nageuse artistique qui est membre du Barreau du Québec et médiatrice civile accréditée, le BCIS sera la principale cellule du nouveau programme canadien de sport sécuritaire.

Mis en place par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC), le BCIS aura pour mandat de recueillir les plaintes concernant des incidents présumés de maltraitance dans le sport. L’organisme pourra aussi lancer des enquêtes indépendantes et recommander des sanctions contre les personnes reconnues coupables d’infraction.

Selon Mme St-Onge, le travail du BCIS sera fondamentale pour briser la culture du silence qui a trop longtemps régné dans le système sportif canadien. « Ça offre aux athlètes un chemin clair pour signaler les cas d’abus et de mauvais traitements, a-t-elle dit. C’est une avancée majeure dans notre système sportif. »

Samedi, le COC avait quant à lui annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans les initiatives de sport sécuritaire. Le chef de la direction et secrétaire général du COC , David Shoemaker, a également reconnu l’urgence d’agir devant une situation qu’il qualifie d’intenable.

Le sport canadien a été frappé par plusieurs crises dans un passé récent.

Selon la ministre St-Onge, des allégations de mauvais traitements, d’abus sexuels ou de détournement de fonds ont été portées contre au moins huit organisations sportives nationales au cours des cinq premiers mois de son mandat, qui a débuté en octobre 2021.

Les fédérations canadiennes de gymnastique, de natation artistique, de bobsleigh, de rugby et de natation, notamment, ont toutes été accusées d’abus, de violence ou d’entretenir un climat toxique pour les athlètes dans les derniers mois.

Récemment, une histoire d’agression sexuelle qui aurait été commise par des joueurs de hockey junior, dont des membres de l’édition 2018 d’Équipe Canada junior, a secoué le milieu sportif canadien.

Mme St-Onge a aussi annoncé au début de juin qu’un audit sera mené à Hockey Canada pour s’assurer que des fonds publics n’ont pas été utilisés pour camoufler l’affaire.

« C’est avec un effort collectif qu’on va y arriver, a indiqué la ministre fédérale. Notre objectif, c’est d’arriver à un équilibre entre la performance et le bien-être des athlètes, dans un système sportif qui travaille pour eux et avec eux. On veut que tous retrouvent la confiance dans le système et la joie que représente le sport dans nos vies. »

La ministre a toutefois reconnu que le changement ne se fera pas du jour au lendemain.

« Tout n’est pas parfait, mais on va travailler dans une perspective d’amélioration en continu [...] On devra faire preuve de créativité et de beaucoup de détermination. Mais c’est quelque chose que les athlètes et que le milieu sportif connaissent très bien. »