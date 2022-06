Trouver l’équilibre pour le programme ActiveTO

Lors de sa prochaine réunion le 15 juin, le conseil municipal de Toronto recevra un rapport sur le programme de la part du directeur général des services de transport de la ville. Le rapport doit notamment porter surtout sur la fermeture du boulevard Lakeshore Ouest, une artère importante dans l’ouest de la ville.

En plus du rapport, le conseil pourra également prendre en compte une lettre envoyée le 6 juin par le PDG des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro.

Chargement de l’image Mark Shapiro a été embauché en 2015 pour présider l'organisation des Blue Jays de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Dans la lettre, M. Shapiro demande au conseil municipal de ne plus fermer le boulevard Lakeshore Ouest pour ActiveTO. Selon lui, cette fermeture rend les déplacements plus difficiles pour les partisans de baseball qui veulent assister aux matchs des Blue Jays au Centre Rogers les fins de semaine.

John Tory a déclaré samedi que le conseil municipal examinerait attentivement les avantages et les répercussions du programme, et de cette fermeture en particulier.

Le rapport va indiquer les avantages du programme ActiveTO, ainsi que le nombre de personnes qui ont fait du vélo, de la marche, ou de la planche à roulettes sur les routes fermées, explique-t-il.

Chargement de l’image Le maire de Toronto John Tory espère trouver un équilibre en ce concerne le programme de transport actif ActiveTO. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

Nous allons aussi recevoir des informations sur l’impact des fermetures sur la circulation, sur certains quartiers et sur des entreprises, dont les Blue Jays de Toronto, qui opère maintenant après deux ans de pandémie, ajoute le maire.

Le programme ActiveTO implique la fermeture de plusieurs routes principales à des fins récréatives. Selon la ville, les routes situées à côté des sentiers populaires sont fermées pour créer plus d’espace pour la marche et le vélo, tout en permettant aux résidents de rester physiquement éloignés.

Depuis que la ville de Toronto a lancé ActiveTO en mai 2020, des milliers de résidents ont profité de l’espace ouvert disponible grâce au programme.

Une fermeture qui cause des enjeux de circulation

Dans sa lettre au conseil municipal, Mark Shapiro demande de ne pas voter en faveur du prolongement d’ActiveTO sur le boulevard Lakeshore Ouest.

Nous reconnaissons qu’ActiveTO a joué un rôle crucial pour encourager les gens à sortir et bouger, à une époque où les options de divertissements étaient limitées, écrit-il.

Chargement de l’image Plusieurs partisans des Blue Jays était présents lors du match d'ouverture de saison en avril 2022. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

M. Shapiro explique cependant que l’emplacement de ce programme en 2022 a un impact important sur la capacité des partisans à accéder au Centre Rogers les week-ends pendant l’été, alors que le baseball est une attraction principale de la ville.

« Beaucoup de nos partisans se rendent au Centre Rogers depuis l’extérieur du grand Toronto et ne peuvent donc pas prendre le transport en commun. » — Une citation de Mark Shapiro, PDG des Blue Jays de Toronto

Il ajoute que puisque plusieurs partisans viennent de l’extérieur de Toronto, ils ne sont pas au courant de l’existence d’ActiveTO et ne savent pas qu’il faut prévoir un temps de trajet supplémentaire.

M. Shapiro indique par ailleurs que les partisans locaux ont également connu des retards importants les jours où ActiveTO est en vigueur sur le boulevard Lakeshore Ouest.

En tant qu’organisation sportive, nous encourageons les gens à être actifs. Cependant, la ville de Toronto compte de nombreuses options et de routes à utiliser, alors que nos partisans n’en ont pas, écrit-il. S’il vous plaît, ne votez pas pour la fermeture du boulevard Lakeshore Ouest.

Chargement de l’image Des cyclistes qui profitent du programme ActiveTO en juin 2022. Photo : CBC/Dale Manucdoc

De son côté, le conseiller du quartier 10 Spadina-Fort York, Joe Mihevc, comprend les deux côtés de la médaille. Il dit qu’ActiveTO a été bien accueilli et bien fréquenté par le public, mais que les gens veulent aussi soutenir les Blue Jays.

Puisque je suis impliqué en santé publique, je penche plutôt pour ActiveTO. Cependant, il est également vrai que les Blue Jays ne jouent pas tous les jours, constate-t-il.

ActiveTO : une retombée positive de la pandémie

Le designer urbain torontois Ken Greenberg espère pour sa part que le programme ActiveTO va demeurer en place.

La pandémie nous a poussés à repenser comment on voulait vivre. D’ailleurs, une des retombées les plus intéressantes est justement ce programme de transport actif à Toronto, dit-il.

« J’espère fortement que la ville va continuer ce programme. Il y a tellement de bénéfices d’un point de vue de santé physique et mentale, ainsi que pour l’environnement. » — Une citation de Ken Greenberg, designer urbain à Toronto

Par ailleurs, le designer urbain croit que la demande du PDG des Blue Jays de Toronto d’arrêter ActiveTO sur le boulevard Lakeshore Ouest est un peu hypocrite.

M. Shapiro fait partie d’une organisation de sport — mais est-ce qu’on veut que les gens participent au sport, ou qu’ils soient simplement des spectateurs? s'interroge-t-il.

Chargement de l’image Ken Greenberg est un designer urbain à Toronto. Photo : Radio-Canada

Selon M. Greenberg, la ville de Toronto n’est pas la même qu’elle l’était avant la pandémie. Il y a plus de cyclistes et de piétons, et les gens profitent plus des parcs et des espaces publics.

Le mode de vie que nous avions avant était insoutenable, lance-t-il. Surtout avec les changements climatiques, je ne pense pas que ce soit possible de revenir en arrière.

Avec les informations de CBC et Camille Gris-Roy