Comment profiter des terres de la Couronne de l’Ontario

Les terres de la Couronne représentent 77 % de la superficie totale de l’Ontario et sont gérés conformément à la Loi sur les terres publiques de la province. Ces vastes territoires sont accessibles à tous gratuitement, bien qu'il faut respecter l’usage désigné du territoire, selon le secteur.

Peu de ces terres se trouvent dans le sud et l’est de l’Ontario, en raison de la densité de la population et du développement urbain. Or, dans le Nord de la province, les terres de la Couronne représentent 95 % de la superficie de la région.

Selon Margie Kenedy, une campeuse d’expérience, les terres de la Couronne sont moins achalandées que d’autres espaces, comme les parcs provinciaux, puisqu’elles sont plus difficiles à trouver.

La première fois que j’ai tenté d’utiliser l’Atlas, j’étais perdue. On dirait que ça été créé pour empêcher les gens de l’utiliser, tellement c’est difficile à naviguer, explique celle qui documente ses séjours sur les terres de la Couronne dans un blogue.

L’Atlas des terres de la Couronne de l’Ontario  (Nouvelle fenêtre) est un outil de recherche qui permet d’identifier où se trouvent les terres de la Couronne, ainsi que l’usage qui leur a été attribué.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'application de l'Atlas des terres de la Couronne de l'Ontario fonctionne mieux sur un ordinateur que sur un téléphone portable, selon plusieurs amateurs de plein air. Photo : Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts

Pour voir quelles activités sont permises sur une terre en particulier, il faut trouver le code d’identification de la zone d’intérêt et télécharger le rapport d’orientation associé dans l’Atlas.

Le rapport indique quelles activités (commerciales ou récréatives) sont permises sur le territoire en question.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Voici un exemple pour démontrer comment trouver le rapport d'orientation pour une terre de la Couronne proche de Nipissing Ouest, dans le Nord de l'Ontario. Photo : Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts

Par exemple, les informations sur le camping ou la chasse se trouvent dans la catégorie activités récréatives du rapport.

Certaines terres de la couronne ont des espaces aménagés pour le camping, d’autres permettent le camping mais n'offrent pas de services ou d’installations pour cette activité.

Le code de couleur de la légende permet également d’identifier les endroits à éviter, comme les terres privées.

L’importance de ne pas laisser de traces

Le contexte pandémique a créé un véritable engouement pour le plein air. En 2021, les systèmes de réservation des parcs ontariens ont été inondés de demandes, et plusieurs sites de l’Ontario ont affiché complet toute la saison estivale.

Chargement de l’image Plage du lac Huron, dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Miriane Demers-Lemay

Un phénomène qui a poussé plusieurs à vouloir explorer les terres de la Couronne, avance Paul Bovbel, un amateur de plein air de Kitchener.

Les choses sont devenues plus difficiles dernièrement. Il est presque impossible de réserver un terrain dans un parc provincial pour une fin de semaine de camping , explique-t-il.

« Donc plusieurs se tournent vers les terres de la Couronne. Ces espaces ne sont pas constamment supervisés ou entretenus, alors dans certains secteurs, les déchets s’accumulent et les municipalités décident de couper l’accès. » — Une citation de Paul Bovbel, un amateur de plein air de Kitchener

C’est ce qui est arrivé à un des endroits préférés de M. Bovdel. Depuis deux ans, le comté de Simcoe dans Orillia a fermé l’accès à la route Swift, empêchant ceux qui veulent faire du camping ou du canoë de se rendre jusqu’à la rivière Severn, une terre de la Couronne.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  "Nous continuerons de permettre le camping sur ce terrain tant que l'on respectera l'environnement", peut-on lire sur une pancarte d'information du Ministère des Richesses Naturelles. Photo : Margie Kenedy

Mme Kenedy est également préoccupée que l’accumulation des déchets et le manque de ressources pour l’entretien et la surveillance limitera l’accès aux terres de la Couronne dans le futur.

« Ces endroits ne seront pas là demain si nous n’en prenons pas soin aujourd’hui. » — Une citation de Margie Kenedy, auteure du blogue Backroads and Other Stories

L’organisme Sans trace Canada propose sept principes  (Nouvelle fenêtre) pour protéger les espaces naturels tout en profitant des bienfaits du plein air.