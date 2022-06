Départ imminent pour les Augustines de Roberval

Radio-Canada a voulu faire entendre leur voix une dernière fois dans le cadre d'une entrevue. Elles l'ont toutefois déclinée, leur départ étant un moment extrêmement difficile pour elles.

Il suffit toutefois de se promener dans Roberval pour comprendre l'importance qu'elles ont eue dans son développement.

Chargement de l’image À Roberval, parcs, statues et bâtiments rappellent l'importance des communautés religieuses dans le développement de la ville. Ci-haut, une partie du Jardin des Ursulines. Photo : Radio-Canada

C'est vraiment un gros morceau de l'histoire de la ville parce qu'elles ont toujours été au niveau des soins des malades, toujours bien ancrées dans la communauté, des sœurs bienveillantes , explique le directeur général de la Société d'histoire Domaine-du-Roy et du Centre d'archives Domaine-du-Roy, Maxime Lamontagne.

Un important chapitre de l'histoire

En 1918, sœur Saint-Bernard et cinq augustines débarquent à Roberval. Leur mission : fonder l'hôpital et prodiguer les soins de santé tant souhaités par les citoyens. Elles sont infirmières et garde-malades. Vingt ans plus tard, elles accompagnent aussi les tuberculeux après la construction d'un sanatorium.

Chargement de l’image L’Hôtel-Dieu et le nouveau sanatorium de Roberval en 1938. Photo : Centre d’archives Domaine-du-Roy et Ville de Roberval, Fonds Studio Chabot

Dans les années 1960, l'Hôtel-Dieu de Roberval est agrandi. On a installé un hôpital dans les années 60 qui était très moderne, sur cinq étages, avec tout le volet si on veut développement des nouvelles spécialités médicales , raconte la présidente du conseil d'administration de l'établissement, France Guay. Ça a été des femmes qui ont fait avancer [ les soins de santé ] sur le territoire et permis à la population d’aller chercher des soins très, très, très, très spécialisés en étant ici, sur le territoire , ajoute-t-elle.

Chargement de l’image Les mères fondatrices de l’Hôtel-Dieu de Roberval en 1918. De gauche à droite : Sœur Marie-de-la-Visitation, Soeur Sainte-Julie, Sœur Saint-Pierre, Sœur Saint-Bernard (supérieure), Sœur Saint-Eugène (assistante) et Sœur Saint-Ignace. Photo : Centre d’archives Domaine-du-Roy, Coll. Maurice Cossette

Une Révolution pas si tranquille

Les années 1960 sont aussi une période de bouleversements pour les religieuses alors que les laïques font leur entrée dans l'administration de l'hôpital.

Dans les années 1970, les Augustines se concentrent davantage sur la pastorale et l'aide communautaire en soutenant notamment les femmes monoparentales.

En 1969, sœur Jeanne-d'Arc Bouchard fonde le Centre de réadaptation Saint-Antoine. Depuis, plus de 13 000 personnes ont fréquenté le lieu pour vaincre leur dépendance à la drogue ou à l'alcool.

La directrice de la santé mentale, de la dépendance et de l'itinérance, Marika Bordes, rappelle que le projet était avant-gardiste à l'époque. Aujourd’hui, on en parle davantage, mais à l’époque, c’était excessivement novateur. Sœur Jeanne-d’Arc est allée se former aux États-Unis. Elle est allée chercher une formation spécifique. Elle est allée se former au niveau de l’approche Minnesota, qui est l’approche qu’on connaît un peu plus comme les 12 étapes des Alcooliques anonymes.

Chargement de l’image France Guay, qui est originaire de Roberval, a toujours côtoyé les Augustines. Elle s'est rapprochée d'elles en intégrant le conseil d'administration de l'Hôtel-Dieu de Roberval. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis