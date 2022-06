Alerte d’évacuation dans les environs de Ross River, au Yukon

Le gouvernement du Yukon a lancé une alerte d’évacuation potentielle pour certains secteurs de Ross River en raison du possible débordement de la rivière Pelly.

Dans un communiqué publié samedi soir, le gouvernement territorial explique que les propriétés touchées se trouvent le long de la route Canol, entre la route Sawmill et le quai du traversier de la rivière Pelly.

Les autorités ajoutent que d’autres secteurs pourraient également être touchés et que toutes les personnes dont les propriétés font l’objet d’une alerte doivent se préparer à partir dans l’heure si cette alerte devient un ordre d’évacuation.

Le gouvernement leur recommande de préparer une trousse d’évacuation contenant leurs médicaments et leurs documents importants, en plus de déterminer à quel endroit ils doivent se rendre en cas d’évacuation et à quel endroit ils enverront leurs animaux, si nécessaire.

Avec les informations de Luke Carroll