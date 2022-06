Plus de 400 jeunes ont reçu leur diplôme. L'événement a eu lieu sous un chapiteau dressé pour l'occasion dans le parc Beauséjour à Rimouski. L’ambiance était à la fête, raconte le finissant Philippe Lavoie.

« On est la première cohorte en trois ans, depuis la COVID-19, qui a droit à un événement de cette ampleur-là et j’en suis vraiment reconnaissant. » — Une citation de Philippe Lavoie, finissant de secondaire 5 de l’école Paul-Hubert

C'était la première fois que la direction de l'établissement organisait une remise de diplôme pour tous les élèves au même moment. Un événement exceptionnel pour une situation exceptionnelle, puisque ces jeunes n'ont pas eu un parcours secondaire régulier avec la pandémie.

On considère que c'est une cohorte qui a eu un peu la vie difficile lors de son passage à Paul-Hubert. Ils n’ont pas connu tout ce qu’il y a de beau à notre école , reconnaît l’enseignante de français en secondaire cinq, Valérie Talbot.

On veut vraiment les laisser partir avec le plus beau moment possible, et c'est ce qui donne cet événement grandiose aujourd'hui , ajoute l'enseignante.

Les élèves de secondaire 5 semblaient ravis de l’événement, qui a rassemblé au total environ 1000 personnes. On a eu un secondaire difficile, et là on dirait que c’est libérateur. Je pense aux deux autres cohortes avant nous qui n'ont pas eu cette chance et je me sens très chanceuse , s’exclame la finissante Flavie Roy-Lévesque.

Chargement de l’image Les familles étaient aussi les bienvenues sous le chapiteau. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

La pandémie a laissé des traces pour ces jeunes, qui ont dû accomplir la moitié de leur parcours scolaire dans un contexte de crise sanitaire.

Bien sûr, il y a eu certains jeunes qui ont développé un peu d’anxiété, il y a des problématiques qui sont apparues, mais on est avec eux, on est derrière eux. On a confiance , ajoute Valérie Talbot.

L’enseignant d’éducation physique en secondaire cinq Pierre-David Lemieux espère pour sa part que cette collation des grades célébrée en grand mettra un certain baume sur le cœur des élèves. On n'est pas nerveux pour eux, mais on sait que ce n’est pas aussi facile que [ce le sera pour] les prochaines cohortes qui vont vivre vraiment des années régulières.

Il reste encore le bal des finissants avant la fin des classes. Ce moment marquant aura lieu le 22 juin pour les élèves de l'école Paul-Hubert.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs