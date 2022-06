Le chef du Bloc québécois termine sa tournée en Abitibi-Témiscamingue

Le chef du Bloc en a profité pour échanger notamment avec les gens d'affaires et des représentants des communautés autochtones de la région.

Une tournée qu'il qualifie de positive et au cours de laquelle l'enjeu de la rareté de la main-d'œuvre a été souvent abordé dans les discussions.

Ce que moi je savais déjà et que je vois avec davantage d'acuité maintenant, et que le phénomène de pénurie de main-d'œuvre, le phénomène de pénurie de logements qui frappe l'ensemble du Québec existait ici avant et il est accentué par le contexte actuel avec les enjeux évidemment très importants de l'industrie minière qui légitimement engage du monde à des conditions telles que les autres milieux économiques, en particulier le petit commerce, ne sont pas capables de suivre , dit le chef du parti.

Et d'ajouter que la pénurie fait mal aux commerçants et aux agriculteurs. Il y a des pistes de solution qui se dégagent. Samedi, j'avais une rencontre sur comment on fait pour convaincre des gens qui sont retraités de rester plus longtemps sur le milieu du travail. Évidemment, on est dans la mesure fiscale, c'est ça qui est la meilleure approche. Ça, c'est des enjeux qui ont été soulevés. Régionalisation de l'immigration, francisation de l'immigration, capacité d'aller chercher une main-d'œuvre déjà passablement spécialisée dans l'industrie lourde, dans les déplacés de guerre ukrainiens , insiste Yves-François Blanchet.

Du côté autochtone, il y a des enjeux de financement, de pérennité de financement, d'indexation de financement du Centre d'amitié autochtone qui m'a été présenté, ça je pense qu'on est capable de faire une intervention qui pourrait être efficace , ajoute Yves-François Blanchet.

Il a également assisté au Pow-Wow de Pikogan et au Salon Kinsmen de Val-d’Or en compagnie des députés régionaux du Bloc Sylvie Bérubé et Sébastien Lemire.