Son expérience de la violence familiale l’incite à rejoindre la police de Winnipeg

Maria Buduhan est reconnue comme une pionnière dans sa communauté. Une relation abusive qui a duré une dizaine d’années l’a poussée à devenir agent de police afin de pouvoir aider les autres.

Je voulais donner en retour. Je voulais faire une différence et aider d'autres personnes qui pourraient se trouver dans une situation semblable à la mienne, et c'est pourquoi j'ai décidé de poser ma candidature à un poste d'agent de police au sein du Service [de police de Winnipeg] , a-t-elle déclaré samedi à CBC .

La femme explique que son expérience lui permet de comprendre assez rapidement la situation des personnes qu’elle rencontre et des cas auxquels elle est confrontée dans son travail.

C'est ce qui me donne du pouvoir. Cela me permet d'avancer et de faire savoir aux gens que je comprends, que j'ai de l'empathie et que je veux le même résultat positif pour eux aussi , a-t-elle souligné

Cela signifie tellement de construire ces relations de confiance avec les organisations et les survivants de ces crimes.

Récompense

Au mois de mai, elle s’est vu décerner le prix Pinays Traiblazer Awards qui récompense les efforts des femmes philippines canadiennes qui apportent une contribution importante à leur communauté.

Elle fait partie des 5 lauréates de l’année pour ce prix.

Les quatre autres lauréates sont : Gina Trinidad, responsable régionale des services de soins continus et de santé communautaire à l'Office régional de la santé de Winnipeg.

Mariciel Nuyda, doyen des études permanentes du Collège universitaire Booth.

Crystal Paculan serait la première femme philippine autorisée à exercer la chiropratique au Manitoba.

Virginia Guiang-Santoro a reçu l'Ordre du Manitoba en 2004 pour son travail de défense des droits des travailleurs domestiques.

Selon l’organisme Pinays Manitoba qui décerne la récompense, Maria Buduhan a été honorée pour son plaidoyer, et parce qu’elle est l'une des rares Philippines dans les forces de l'ordre.

Selon une enquête menée par le Service de police de Winnipeg en 2019, un peu plus de 7 % des policiers s'identifiaient comme des minorités visibles, et un peu moins de 16 pour cent étaient des femmes.

La vice-présidente de Pinays Manitoba, Winnie Navarro a expliqué qu’il est important de reconnaître la contribution des femmes philippines dont le travail est souvent invisible.

Elles ne font pas leur propre promotion. Elles ne parlent pas de leurs réalisations..... Il est bon que la communauté y prenne conscience, car elles font leur travail discrètement , a-t-elle dit.

Avec les informations de Rachel Bergen