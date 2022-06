Une mine d’informations pour les cyclistes

Ce petit cahier renferme notamment des cartes, des renseignements par rapport aux endroits où les bicyclettes peuvent être réparées, une liste d'activités à faire et des recommandations d'endroits adaptés aux cyclistes désireux de se loger dans la région.

Selon la coordonnatrice à la commercialisation et aux communications de la Véloroute des Bleuets, Sara-Michelle Girard, les curieux pourront découvrir une nouveauté lorsqu'ils consulteront le guide.

On a désormais une section qui est entièrement consacrée aux centres pour les vélos de montagne et pour les fatbikes (les bicyclettes à pneus surdimensionnés, NDLR). Chaque centre a sa propre fiche avec un plan sommaire et avec une liste des services offerts aux cyclistes. Ça, c'est vraiment un plus! Ça permet de mettre davantage en valeur l'expérience cycliste sur quatre saisons qui est proposée dans la région , a-t-elle souligné.

Avis aux intéressés : il est possible de se procurer le guide en le commandant sur le site Internet de la Véloroute des Bleuets.