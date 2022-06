Élections provinciales : Gil Thériault sera candidat aux Îles-de-la-Madeleine

La cheffe libérale Dominique Anglade en a fait l'annonce samedi, à l’occasion du Conseil général de sa formation politique, précisant que cette candidature en est une d’exception .

L’aspirant député a œuvré dans plusieurs domaines au cours de sa carrière, notamment en politique, en tourisme, en développement économique et en éducation.

Pour lui, se lancer dans la course en vue des élections du 3 octobre constitue un engagement social .

« Je me présente au Parti libéral pour défendre les intérêts de la communauté aux Îles-de-la-Madeleine. On a beaucoup d’enjeux qui méritent notre attention. » — Une citation de Gil Thériault, candidat du Parti libéral du Québec aux élections provinciales

Le principal intéressé cite à cet effet la pénurie de main-d’œuvre, le manque de places en garderie et les enjeux environnementaux. Ce sont tous des dossiers auxquels il faut s’attaquer de front et je pense que le Parti libéral a de bonnes valeurs et un bon programme pour le faire , explique-t-il.

Le droit des Madelinots à une meilleure gestion des ressources halieutiques sera aussi l’une de ses priorités. Si la valeur des débarquements de homards peut à son avis donner l’impression que l’industrie des pêches se porte bien dans l’archipel, il rappelle qu’il ne s’agit que d’une espèce.

« S’il se passait quelque chose au niveau du homard, on aurait vraiment de gros problèmes. C’est un enjeu qu’Il faut regarder de très, très près. Il faut négocier avec le fédéral. » — Une citation de Gil Thériault, candidat du Parti libéral du Québec aux élections provinciales

Selon lui, le gouvernement fédéral sera plus enclin à négocier avec le PLQ qu’avec d’autres formations politiques provinciales qui sont toujours un peu en chicane, en affrontement .

Le Madelinot se dit par ailleurs confiant quant aux résultats que pourra récolter sa formation politique aux Îles. Je pense que les gens des Îles-de-la-Madeleine, les Madelinots et les Madeliniennes, veulent avoir cette option-là. Je suis assez content de pouvoir leur offrir , ajoute M. Thériault.

Une candidature saluée

Dans un communiqué acheminé aux médias samedi, Dominique Anglade a encensé son candidat, mentionnant qu’il se veut un ambassadeur de sa région dans plusieurs domaines. Selon elle, il saura agir pour répondre aux besoins de sa communauté avec toute la détermination qu’on lui connaît .

Chargement de l’image Dominique Anglade, qui présente la Charte des régions du PLQ, est photographiée aux côtés de l'ex-député libéral des Îles-de-la-Madeleine, Germain Chevarie. La cheffe libérale était de passage aux Îles-de-la-Madeleine le 21 mai dernier (archives). Photo : Gracieuseté du Parti libéral du Québec

L’ex-député libéral Germain Chevarie, qui a représenté l’archipel à l’Assemblée nationale de 2008 à 2012 et de 2014 à 2018, a également vanté les mérites de Gil Thériault.

« Dans un contexte de mondialisation, de crise climatique, de pénurie de main-d’œuvre et des enjeux locaux pour l’archipel, Gil a l’audace de croire au bien commun et d’y travailler avec passion et acharnement. » — Une citation de Germain Chevarie, ex-député libéral des Îles-de-la-Madeleine

Gil Thériault affrontera donc le député sortant, Joël Arseneau. L’assemblée d’investiture du candidat péquiste a eu lieu le mois dernier. Aucun autre candidat n’a encore été confirmé aux Îles-de-la-Madeleine en prévision du scrutin du 3 octobre.

Avec les informations de Denis Leduc