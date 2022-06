Au premier jour de cette 16e édition qui va durer jusqu'au 9 octobre, plus d'une trentaine d'exposants seront présents.

Pour le reste de la saison, une vingtaine d'exposants seront de la partie chaque dimanche pour proposer leurs produits.

Le marché est là pour mettre de l'avant les producteurs, transformateur et artisans de la Vallée-de-l'Or et de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est un endroit pour eux, pour qu'ils puissent vendre leurs produits et on leur offre une super belle vitrine , lance la directrice générale, Susie Maisonneuve.

Avec la fin des mesures sanitaires, le marché propose plusieurs activités, ajoute Susie Maisonneuve.

Il y a des choses qui vont revenir, qui étaient là dans les autres années, comme la roulotte de la Ville de Val-d’Or pour la lecture, on a le conservatoire de danse qui va être présent, il va y avoir aussi de petites formations offertes par la MRC pour le compostage, pour la récupération, c'est toujours bon aussi de se rappeler comment faire, il y a embellir Val-d'Or aussi qui est là cette année , dit-elle.

En parallèle, il y a aussi le marché public de Malartic qui sera ouvert un vendredi sur deux, du 8 juillet au 16 septembre.