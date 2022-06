Les décès liés à la COVID-19 seraient sous-estimés en Nouvelle-Écosse

Tara Moriarty, professeure agrégée à l’Université de Toronto, a qualifié cette estimation de prudente et a averti que le nombre augmentera.

Beaucoup de morts liés au variant Omicron vont commencer à être répertoriées , a-t-elle averti.

Elle a ajouté qu’il est important de noter que la sous-déclaration des décès liés à la COVID-19 est la norme à l’échelle mondiale, même dans les pays à revenu élevé.

Tara Moriarty fait partie d’une équipe du projet COVID-19 de Ressources Canada qui fait de la modélisation pour aider les membres du public à mieux comprendre la situation liée au coronavirus. Il reçoit des fonds de l’Agence de la santé publique du Canada pour son travail.

Qu’est-ce que la surmortalité?

La chercheuse a dit que pour avoir une idée précise du nombre de décès liés à la COVID-19 qui ne sont pas signalés, il faut examiner la surmortalité, ce moment où il y a plus de décès que prévu.

Selon les chiffres publiés jeudi par Statistique Canada, de mars 2020 à la mi-février 2022, il y a eu un excédent estimé de 40 349 décès au pays, soit 7 % de plus que prévu.

Chargement de l’image La sous-déclaration des décès liés à la COVID-19 serait la norme à l’échelle mondiale, même dans les pays à revenu élevé. (archives) Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Cependant, la situation s’est beaucoup aggravée à partir de janvier à cause du variant Omicron.

Le Canada a connu une nouvelle période de surmortalité importante à compter de janvier 2022, selon un rapport de Statistique Canada. Du début à la fin de janvier, on a observé 4085 décès excédentaires à l’échelle nationale, soit 13,2 % de plus que prévu s’il n’y avait pas de pandémie.

Selon les données de Statistique Canada, depuis le début de la pandémie, il y a eu 181 décès de moins que prévu en Nouvelle-Écosse. Toutefois, les données pour la Nouvelle-Écosse ne remontent qu’au 23 octobre 2021, soit avant que la vague du variant Omicron ne frappe la province.

Environ les trois quarts des décès officiels liés à la COVID-19 en Nouvelle-Écosse se sont produits depuis décembre.

« Il y aura encore beaucoup d’autres décès en provenance de la Nouvelle-Écosse parce que la Nouvelle-Écosse n’a tout simplement pas déclaré [ces données]. » — Une citation de Tara Moriarty, professeure agrégée à l’Université de Toronto

Des décès aux causes inconnues

Parmi les 21 décès liés à la COVID-19 annoncés par la province lors de leur mise à jour hebdomadaire jeudi, les fonctionnaires ont déclaré que 19 des décès se sont produits entre le 25 avril et le 30 mai.

Tara Moriarty soutient que les causes des décès peuvent encore être inconnues.

Beaucoup de décès chez les personnes âgées ne ressemblent pas nécessairement à la façon dont nous percevons habituellement la COVID-19 comme une infection respiratoire , a-t-elle indiqué.

« Beaucoup de personnes âgées, quand elles développent des infections respiratoires, n’ont pas de symptômes évidents, jusqu’à ce qu’elles ne puissent plus respirer et qu’elles meurent. » — Une citation de Tara Moriarty, professeure agrégée à l’Université de Toronto

Depuis le 8 décembre 2021, l’âge médian des personnes décédées de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse est de 81 ans, selon la province.

Le risque de décès lié à la COVID-19 est 125 fois plus élevé chez les personnes de 70 ans et plus que chez les personnes de moins de 50 ans.

Même si Omicron a été qualifié de souche légère de la COVID-19, Tara Moriarty a dit que la réalité est beaucoup plus compliquée.

Ce que je veux que les gens comprennent, c’est que si vous êtes admissible à la quatrième dose, obtenez-les immédiatement , dit-elle.

Il y a encore beaucoup de variants Omicron là-bas. Et chaque semaine qui passe, la protection que vous avez contre les vaccins, à partir de votre troisième dose, diminue et vous êtes de plus en plus susceptible d’être infecté et de mourir.

D’après un reportage de CBC