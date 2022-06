Quand l’art finance l’armée ukrainienne

Dans le centre-ville de Kiev, Marusia Ionova et Nadia Golubtsova se rendent dans le sous-sol de Dakh, une école de théâtre bien connue des Ukrainiens. Alors qu’elle joue quelques notes sur un piano désaccordé qui a vu de meilleurs jours, Marusia s’apprête à accueillir ses quelques élèves qui ce soir vont répéter une chorégraphie de théâtre expérimental.

Chargement de l’image La petite troupe d'apprentis acteurs de l'École Dakh de Kiev est accueillie par Marusia Ionova et Nadia Golubtsova. Photo : Radio-Canada

Le cours a lieu dans un des locaux exigus, dans une petite salle très sombre qui fait office de scène. Alors que les jeunes adultes, tout de noir vétus, s’affairent à installer des chaises au centre de la pièce, Mariusa sélectionne la musique électronique saccadée pendant que Nadia donne quelques consignes pour la répétition de ce soir.

Une performance artistique qui fait du bien à l’âme pour Marusia, qui il y a trois mois, lorsque la guerre a débuté, a dû mettre tout son art sur pause.

« On ne savait pas quoi faire pour notre pays, avec notre art, alors on a commencé à écrire un journal de guerre. » — Une citation de Mariusa Ionova

Ainsi, avec Nadia, elle a transformé ce journal de guerre en une pièce de théâtre qu’elles voulaient présenter à l’étranger. Pour faire rayonner la culture ukrainienne en temps de guerre et expliquer de façon artistique ce que vivait son peuple.

On a exploré certaines questions sur le thème : qu’est-ce qu’un être humain, comment ne pas être absorbé par les ténèbres pendant cette guerre? Mais aussi de simples questions, comme qu’est-ce que l’amour, qu’est-ce que la haine? Comment des gens qui sont loin de la guerre peuvent avoir de l’empathie? Ceux qui étaient en train de mourir ne sont pas juste des numéros. Alors, comment fait-on pour se tenir tous ensemble?

Chargement de l’image Pour Marusia Ionova, être sur une scène est une occasion de s'exprimer et un acte de soutien à son pays en temps de guerre Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

C’est ainsi qu’est né Human, point d’interrogation, un assemblage de musique et de jeu théâtral avec, en toile de fond, la guerre et ses bombardements meurtriers. Le spectacle a été présenté il y a quelques semaines à Hanovre en Allemagne et à Budapest en Hongrie. Non sans émotion pour les deux artistes, mais c’est au retour sur leurs terres qu’elles ont pris toute l’ampleur de l’impact de leur art sur les leurs.

À Kiev, quelques jours après cette escapade européene, Marusia décide en effet d’offrir ce spectacle dans le cadre d’un événement d'une journée spéciale qu’elle organise et baptise Art as a weapon, l’art comme une arme.

Chargement de l’image Dans le sous-sol de l'école Dakh, ces apprentis acteurs répètent une chorégraphie qui sera présentée à Kiev dans la cadre d'une autre journée-bénéfice au profit de l'armée ukrainienne Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Un événement rempli de théâtre, de musique, d’ateliers de création et d’arts visuels qui rencontre un succès inespéré; les curieux se sont déplacés par centaines.

C’était le premier événement culturel depuis le début de la guerre et il y a eu énormément de spectateurs, on ne s’y attendait pas se rappelle Marusia.

Le spectacle qu’elles avaient conçu pour les Européens ont en fait conquis leurs propres concitoyens. Les spectateurs pleuraient et riaient, tous ensemble, et à la fin tout le monde était debout et disait "Gloire à l’Ukraine" et cela nous a donné tellement d’énergie , a ajouté Mariusa.

Chargement de l’image Affiche de l'événement « L'art comme arme », une journée dédiée aux arts au profit de l'amée ukrainienne Photo : Affiche de l'événement

Grâce au succès de l’événement, elles ont amassé de l’argent avec la vente des billets. Quelques milliers de dollars, qui peuvent sembler dérisoires face à l’ennemi russe, mais qui ont été reversés à l’armée ukrainienne.

C’est une façon de prendre soin des gens que nous aimons, si le patriotisme, c’est ça, alors oui, c’est un acte patriotique admet Nadia Golubtsova.

Chargement de l’image Marusia Ionova joue quelques notes sur le piano passablement désaccordé et qui a connu de meilleurs jours, dans ce sous-sol de l'école d'acteurs Dakh, au centre-ville de Kiev. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

L’événement L’art comme une arme n’a donc jamais aussi bien porté son nom, selon elle. La culture est une arme très forte, c’est une question d’esprit. Quand vous tombez, quand c’est difficile, quand les ténèbres vous absorbent, c’est important de comprendre ce pour quoi vous vous battez, pas ce contre quoi vous le faites , ajoute-t-elle.

Pour Mariusa, l’art est aussi une arme de libération. Ils peuvent détruire nos bâtiments, nos maisons, mais ils ne détruiront jamais ce que nous appelons ici dans la langue ukrainienne, notre liberté, c’est tout ce qui appartient à notre nation.

Il n’y a pas que la troupe de Marusia qui a repris petit à petit ses activités. Récemment, l’Opéra de Kiev a recommencé à accueillir un nombre restreint de spectateurs pour les représentations du Barbier de Séville. Une façon de résister symboliquement à l’agresseur, en lui faisant savoir que la peur ne les empêche pas d’avoir un semblant de vie normale.

De leur côté, Marusia et Nadia offriront une autre journée d’événements culturels à Kiev dans les prochaines semaines. Une autre façon aussi de faire connaître des artistes et des arts au succès parfois plus confidentiel.

Ne comptez pas tout de suite sur un ton très léger et humoristique, prévient Nadia. On aimerait qu’après la tragédie, vienne la comédie, mais on n’en est pas encore là.

Chargement de l’image Nadia Golubtsova, actrice et artiste de Kiev, estime que si aider l'armée ukrainienne avec ses performances artistiques, c'est du patriotisme, alors, oui, être artiste est un acte patriotique. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

En tout cas, probablement pas avant la libération prochaine de leur pays, croient-elles à l’unisson.

J’espère qu’on pourra bientôt transformer toute cette énergie créée par la haine et l’agression en une nouvelle forme de conscience de l’humanité et je pense que ce dernier empire, la Russie, va s’effondrer , clament-elles ensemble. Vous le pensez vraiment?, leur demandai-je. Pfff, évidemment… , laissent-elles échapper, comme si elles balayaient d’un simple revers de la main le pays de Vladimir Poutine.

Autant d’espoirs ukrainiens qui partent de ce petit local sombre du centre-ville de Kiev, où se concoctent ces performances artistiques qui sont vraiment devenues des armes de distraction massive en ces temps de guerre.