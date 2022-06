Le retour du Relais pour la vie au parc Jacques-Cartier

Après deux ans en mode virtuel, plus de 200 Estriens se sont donnés rendez-vous au parc Jacques-Cartier à Sherbrooke afin de prendre part au Relais pour la vie. L'heure était alors à la célébration et la résilience.

Les participants ont marché avec le sourire aux lèvres et le regard rempli d'espoir entre les lanternes. Durant le parcours, une tente où des ballons en forme de cœur sont accrochés attire l'attention. C'est là que se trouve Catherine Provencher-Martineau qui est entourée de sa famille et de ses collègues de travail. Bien qu'il s'agit de sa troisième participation au relais, cette édition est particulière pour la femme de 39 ans. Celle qui a vu la maladie de près par le passé en est maintenant atteinte.

Mme Provencher-Martineau a reçu un diagnostic de cancer du col de l'utérus en avril dernier. On n'a jamais idée vraiment de ce que c'est avant de l'avoir. Ma meilleure amie a eu un cancer à 27 ans, j'avais participé au relais. Ma mère a eu un cancer, j'avais alors participé, mais d'être soi-même atteinte et de voir son espérance de vie être peut-être compromise ou diminuée fait que j'ai une toute nouvelle perspective de la maladie , explique-t-elle.

Chargement de l’image Catherine Provencher-Martineau et ses proches étaient ravis de pouvoir s'impliquer pour la cause. Photo : Radio-Canada / Arianne Béland

Quand j'ai eu mon diagnostic de la maladie, je me suis reviré de bord et j'ai parti ma collecte de fonds. C'est ainsi qu'elle et ses proches ont amassé près de 15 000 $ pour la cause.

La combattante a subi son dernier traitements de chimiothérapie récemment. Elle terminera ses traitement de radiothérapie et de curiethérapie dans les prochaines semaines.

Un événement important pour la recherche

Cette année les participants ont eu droit à une version condensée de l'événement qui s'est déroulé entre 18 h et minuit. On a choisi de raccourcir aussi pour permettre à nos ressources-bénévoles en place de pouvoir tenir l'événement , explique la gestionnaire à la Société canadienne du cancer, Stéphanie Crête. Je pense que les gens qui sont là sont vraiment contents de pouvoir revivre le relais. C'est vraiment un événement unique, donc l'émotion que l'on peut vivre, ça ne se vit pas ailleurs.

Au moment d'écrire ces lignes, le montant total amassé n'a pas été dévoilé.