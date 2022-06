Washington couvrira la totalité des coûts de la lutte aux incendies au Nouveau-Mexique

Nous avons la responsabilité d'aider l'État du Nouveau Mexique à se rétablir , a déclaré le président Biden aux élus et aux secouristes lors d'un point de presse tenu dans la capitale de l'État.

M. Biden a ensuite passé en revue les efforts déployés pour lutter contre le plus grand incendie de l'histoire de cet État du sud-ouest américain.

Aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement fédéral couvrira 100 % des coûts , a-t-il déclaré, bien qu'il ait dit plus tôt dans la journée qu'il aurait besoin de l'approbation du Congrès pour certains financements.

« Nous serons là pour vous en soutien aussi longtemps qu'il le faudra » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Il a ajouté qu'il avait survolé une partie du territoire parti en fumée à Santa Fe. Cela ressemble à un paysage lunaire , a-t-il mentionné.

Une opération qui tourne mal

Poussé par la sécheresse et le vent, l'incendie a détruit des centaines de maisons dans les montagnes au nord-est de cette ville de près de 90 000 habitants. L'incendie a débuté fin avril, après que deux campagnes de brûlis organisées par le Service forestier des États-Unis (USFS) soient devenues incontrôlables.

Les brûlis dirigés ont pour objectif de brûler de façon contrôlée les petits arbres, arbustes et autres matériaux qui alimentent habituellement les feux de forêt.

Les responsables locaux ont déclaré au président américain qu'ils avaient besoin de plus de ressources en analyses météo et pour aider les résidents qui ont été touchés.

« Nos citoyens sont fatigués, en colère et effrayés par l'avenir auquel ils sont confrontés. » — Une citation de David Dye, secrétaire d'État du Nouveau-Mexique

Des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués des secteurs agricoles autour où vivent déjà des populations parmi les moins fortunées du pays.

Ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une entité gouvernementale qui l'a provoquée , a déclaré Ella Arellano, dont la famille a perdu des centaines d'acres de forêt autour du village de Holman. C'est un gâchis, juste un gros gâchis qui mettra des générations à être corrigé .

Un grand territoire

Plus de 320 000 acres (129 500 hectares) ont déjà été touchés, ce qui correspond à une zone d'environ la taille de la ville de Los Angeles.

Jusqu'à présent, l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) a donné plus de 3M $ US à plus de 900 ménages.

Mais les plafonds maximums de remboursement 40 000 $ par ménage ne suffisent même pas dans certains cas à couvrir la perte de matériel agricole qui a brûlé.

Il n'a en outre pas été possible de savoir si l’aide financière de la Maison-Blanche couvrait les dommages des résidents.