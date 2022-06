Une panne de communication provoque un branle-bas en Haute-Mauricie

Vers 10 h 30 samedi matin dans le secteur Saint-George à Shawinigan, un hydravion a endommagé des fils de télécommunications au décollage. L’accident a fait un blessé léger et on ne craint pas pour sa vie. Mais, il a provoqué une panne des réseaux de communications de plusieurs fournisseurs dans plusieurs secteurs de la Haute-Mauricie.

On souhaite pouvoir rétablir les services d’ici demain matin.

Des mesures spéciales

La panne touche aussi des services d’urgence. Sur sa page Facebook, le CIUSSS MCQ mentionne que trois de ses installations sont touchées : le Centre multiservices de santé et de services sociaux, le Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes et les mères en difficulté d’adaptation et le CLSC de Parent.

La Sûreté du Québec et le service des incendies ont dû appliquer des plans de contingence et utiliser des téléphones satellites. Des patrouilleurs du service de police ont été déployés pour assurer une présence sur le territoire.

« Des organisations qui sont impliquées au niveau des mesures d’urgence, la Sûreté du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux, les services incendies ont tous mis des mesures de communications en place pour être capables de se parler entre eux. [...] les cellulaires fonctionnent encore, mais il y a quand même des mesures alternatives qui ont été prises » — Une citation de Sylvain Gallant, directeur régional sécurité civile et incendie Mauricie et Centre-du-Québec.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin