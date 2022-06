Le retour au pas de course du Défi entreprises

Le Défi entreprises était de retour à Québec, samedi matin, dans sa formule habituelle. Le but reste inchangé: promouvoir les saines habitudes de vie et l’activité physique entre collègues. 6000 personnes y ont participé.

Cet achalandage a rassuré Daniel Riou, le directeur général de l’événement.

Il y a 350 entreprises ici. C'est presque autant d’entreprises que ce qu'on avait avant que la pandémie arrive. On est vraiment content de les retrouver, c'est comme si on retrouvait des amis après trois ans sans s'être vus.

On est crinqués

Plusieurs activités étaient proposées aux participants : course de 5 ou 10 km, cours de yoga, de Zumba ou de cardio-FIT.

Les bienfaits de l’activité physique sur le corps et le mental ne sont plus à prouver. Daniel Riou assure que s’entraîner en groupe, avec ses collègues, apporte un plus.

« Ça aide à raviver l'esprit d'équipe. Ça fait un genre de rassemblement, un petit happening, un get together. » — Une citation de Daniel Riou, directeur général du Défi entreprises

Julie Thibodeau confirme. Ç’a été un bon atout d’avoir du monde avec moi pour me convaincre de me lever ce matin et d’aller courir.

Chargement de l’image Daniel Riou, le directeur général du Défi entreprises, donne déjà rendez-vous aux gens pour le Défi entreprises de l'année prochaine, en 2023. Photo : Radio-Canada

Le Défi entreprises a ses adeptes dont les plus férus ne peuvent plus se passer. Avec notre entreprise, on est 25 et on est crinqués , confiait Alexandre Lepage.

Les organisateurs du Défi ont profité de leur rendez-vous pour récolter des fonds qui seront reversés à la Fondation des Jeunes en tête. L’organisme vient en aide aux jeunes de 11 à 18 ans qui souffrent de détresse psychologique.

52 000 $ ont été amassés.

D'après les informations de Jérémie Camirand