Le Festival du patrimoine de Montcalm : la joie d’être de retour

La joie des retrouvailles était visible, samedi, pour ce 47e festival qui rassemble les communautés de la municipalité rurale de Montcalm.

Les familles étaient nombreuses à assister à cette célébration annuelle.

Après avoir initié son fils à cette fête il y a des décennies, Ida Saint-Vincent y vient aujourd’hui avec ses petits-enfants.

C'est un village de campagne. Mon époux vient de Saint-Joseph, on a des amis ici, raconte Ida Saint-Vincent, alors c'est le fun. C'est une belle journée de pique-nique. Puis le défilé. C'est important!

Ces retrouvailles font du bien aux participants après deux ans de pandémie et un printemps marqué par les inondations. La municipalité rurale de Montcalm est au cœur de la vallée de la rivière Rouge. La fonte des neiges et la crue de la rivière ont apporté beaucoup d’eau dans les champs et menacé quelques propriétés, cette année, en plus de retarder les semences.

Mais tous ces soucis sont oubliés, le temps de célébrer l’histoire et la vie actuelle des francophones qui se sont installés dans cette partir du sud de la province il y a plus d’un siècle.

Ça fait du bien de se revoir avec la famille et les amis , résume ainsi la directrice du Musée Saint-Joseph et organisatrice du festival, Camille Fiset-Mulaire.

Le Festival du patrimoine est également l’occasion de redécouvrir les bâtiments historiques du tout début du 20e siècle, dont certains ont été rénovés pendant la pandémie.

L'événement qui met de l’avant l’histoire des francophones au Manitoba donne aussi la possibilité aux plus jeunes de trouver leur place dans la communauté.

Chargement de l’image L'École régionale Saint-Jean-Baptiste était représentée lors du défilé. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Michel

L’enseignante de musique à l’École régionale Saint-Jean-Baptiste, Line Brémault Parent, explique que les jeunes répondent présents quand on leur demande s’ils sont prêts à s'ouvrir à la communauté et participer .

On met beaucoup d'importance sur la participation communautaire et le don de soi, dit-elle. Il n’y avait pas d'hésitation, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas?

Leurs chaises de parterre alignées sur les trottoirs, tous étaient prêts à regarder le défilé de tracteurs et de voitures anciennes, l’un des points culminants du festival, qui se poursuivra dimanche.

Avec les informations d’Anne-Louise Michel