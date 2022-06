Une équipe de Premier Tech de Rivière-du-Loup participe au Grand défi Pierre Lavoie

Les cyclistes ont pris la route jeudi dernier à La Baie, au Saguenay. Ils avaient pour objectif de parcourir environ 1000 kilomètres à vélo dans le cadre du défi, qui revient après deux ans de pause en raison de la pandémie.

Les participants sont entre autres passés par la réserve faunique des Laurentides, Stoneham, Shawinigan et Sorel-Tracy.

Le capitaine de l'équipe de Premier Tech, Michel Morin, qui est également un résident de Rivière-du-Loup, explique que les premiers jours de l'équipe ont été remplis de défis, notamment avec la pluie battante lors de son passage dans la réserve faunique des Laurentides.

Il ajoute que l'équipe demeure enthousiaste malgré tout. C'est sûr que lorsqu'il pleut des cordes et qu'il fait environ 9 degrés, lorsque les [cyclistes] arrivent au VR , ils sont gelés, mais le moral est très bon.

Michel Morin soutient qu'il est important pour lui d'entretenir de bonnes habitudes de vie, mais aussi de les partager avec les plus jeunes.

« On veut montrer quand on va dans les écoles qu'on parraine que même si on a des problèmes de santé, c'est important de continuer à bouger pour aider ou prévenir certains problèmes. »