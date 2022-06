La subvention au fonctionnement versée au Fossilarium en forte baisse

La somme d'argent versée au musée scientifique est passée d'environ 55 000 $ à 36 000 $ l'an passé.

Dans trois ans, le musée reconnu par Québec ne recevra plus de subvention au fonctionnement du ministère , explique l'administratrice du musée, Andrée Nault.

Une décision qu'elle regrette d'ailleurs.

« On trouve ça injuste et puis c'est injuste pour le milieu rural qui a le droit d'avoir des musées scientifiques autour. » — Une citation de Andrée Nault

Québec explique que le Fossilarium ne remplit pas les critères d’admissibilité du programme d'Aide au fonctionnement pour les institutions muséales.

Il s'agit notamment du nombre de semaines qu'un musée doit rester ouvert par année ainsi que du caractère de la collection qui doit faire partie du patrimoine.

Pourquoi? Parce qu'on s'est fait dire qu'on n'était pas ouvert 40 semaines par année. Évidemment ont a été extrêmement surpris parce qu'on sait qu'il y a plein de musées historiques autour de nous qui ne sont pas ouverts à l'année et qui sont ouverts saisonnier. Donc on pensait qu'on pouvait aller dans cette catégorie-là. Mais non, parce que notre collection n'est pas reconnue et n'est pas reconnaissable non plus comme patrimoniale. Donc on est un peu coincés finalement. À la fin des trois ans, on n'aura plus de subventions au fonctionnement , regrette Andrée Nault.

Chargement de l’image Quelques unes des «vedettes» du Fossilarium Photo : Radio-Canada

Cette dernière précise que d'autres musées à vocation scientifique reçoivent des subventions et elle souhaite que le Fossilarium ait droit au même traitement.

Et si le musée n'a plus de subvention, c'est toute sa collection qui risque d'être vendue, ajoute Andrée Nault.

Ce qu'on perdrait, c'est que la collection va être probablement soit donnée, soit vendue à des collectionneurs privés. On a des fossiles uniques qui représentent le Témiscamingue, ce qui prouve qu'il y avait une mer tropicale qui couvrait une bonne partie du Québec. Donc au niveau scientifique, ça va être une perte aussi. Et c'est une perte évidemment au niveau des jeunes, parce que les fossiles, c'est une thématique qui attire les enfants. Donc c'est à partir de ça qu'on peut leur parler de science. Donc c'est important dans la région. On veut avoir des jeunes qui s'intéressent aux sciences , précise la responsable.

Dans un courriel, le ministère de la Culture soutient que le Fossilarium a récemment obtenu une aide financière en vertu d'un autre programme d'aide aux musées.

Il promet d'ailleurs de continuer à soutenir le Fossilarium en l’accompagnant afin de l’aider à redevenir admissible au programme.

Et d'ajouter que l’organisme sera également bientôt rencontré pour discuter de la situation.