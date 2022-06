Hausse des ventes d’armes de poing au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Dans les derniers jours, les stocks d’armes de poing ont fondu littéralement , dit d’emblée le propriétaire de la boutique Chasse & Pêche Chicoutimi, Éric Lapointe.

M. Lapointe croit que le gouvernement libéral ne s'attaque pas à la bonne cible. Selon lui, il devrait plutôt se concentrer sur les organisations criminelles qui utilisent des armes illégales.

Là ce qu'on vient, c'est restreindre l'accès à des armes de poing à des gens qui sont régularisés qui suivent les lois. Je trouve que c'est de la petite politique, c'est de l'opportunisme.

« Acheter une arme de poing, ce n'est pas simple au Canada. Il faut avoir la qualification requise, il faut tirer et être inscrit dans un club de tir minimum une fois par année. On n’achète pas une arme de poing comme on achèterait un paquet de gomme balloune. »