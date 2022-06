La pandémie a nui à la santé de nos pieds, disent des experts

Cela peut-être dû, d’une part, en raison de la sédentarité, mais aussi en raison d'exercices physiques trop intenses ou trop rigoureux sans une préparation ou une technique adéquate.

Les gens avaient peut-être des conditions préalables, mais ils n’étaient pas au courant et l’ont découvert pendant la pandémie , dit pour sa part Nicholas Boucher, propriétaire et podo-orthésiste chez Bioped Orléans.

Les habitudes de vie des gens ont changé en un claquement de doigts pendant la crise sanitaire. Si certains sont soudainement devenus très sédentaires, d'autres ont sauté à pieds joints dans les activités physiques.

D’ailleurs, les fractures rapportées ont presque doublé pendant la pandémie, recense le podiatre Olivier Daigneault : Il y a eu, pendant la pandémie, des périodes intermittentes de fermetures et.quand on est inactifs et qu'on se remet au sport trop rapidement ça peut favoriser des fractures de stress par exemple .

Au Québec, le couvre-feu a aussi incité les gens à prendre davantage de marches avec leur chien. Par contre, il est difficile de savoir si un aspect en particulier a causé cette hausse de problèmes des pieds ou des chevilles.

C’est très multifactoriel. On a remarqué chez certaines personnes une hausse de poids et un changement dans les activités, alors c’est difficile de déterminer ce qui a causé les blessures en premier , indique Andréanne Beaudoin, podiatre et coordinatrice de l’amélioration de l’exercice au Bureau de l’ordre des podiatres du Québec.

Même si la pandémie semble tirer à sa fin, la santé des pieds demeure fragile selon les podiatres. Le télétravail n'est pas terminé pour plusieurs et il est important, disent-ils, de reprendre les activités physiques de façon graduelle.