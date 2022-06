Une septième édition du Jardin jeunes entrepreneurs

L'organisme sans but lucratif Croquarium lance sa septième édition du Jardin jeunes entrepreneurs, où 15 jeunes âgés de 11 et 15 ans vivent une immersion maraîchère complète, de la terre au marché.

Motivés, inspirants et passionnés, voilà ce qui définit les jeunes venus travailler la terre samedi matin. Je trouve cela bien amusant d'être autour de la forêt, de planter, d'être avec plein d'amis, de rencontrer plein de nouvelles personnes , explique la maraîchère en herbe, Lémia. Jardiner c'est vraiment le fun pis on mange ce que l'on a. Je ne vois pas grand-chose de plus satisfaisant que ça , mentionne avec enthousiasme Julien.

« J'avais le goût d'apprendre à jardiner. Aussi, j'aime la planète et ça ferait du bien de familiariser les acheteurs à acheter des légumes biologiques, parce que souvent ce que l'on voit en magasin, c'est ce qui est chimique. » — Une citation de Thomas, participant de la septième édition de Jardin jeunes entrepreneurs

Cette activité estivale permet aux apprentis maraîchers de développer de nombreuses compétences. Au cours de la saison, ils vont avoir accès à différents ateliers horticoles et entrepreneuriaux, au cours desquels ils vont apprendre à jardiner de façon écoresponsable, mais aussi à transformer et à commercialiser leurs produits , explique l'animatrice horticole, Laurann David.

Chargement de l’image L'organisme sans but lucratif, Croquarium, a pour mission de contribuer au développement des enfants par le jardinage éducatif. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Pour certains participants, le côté entrepreneurial est déjà bien présent. C'est le cas de la jeune Myriam. Je veux voir c'est quel légume qui se vend le mieux, s'il y en a un qui se vend plus, ou l'autre qui se vend moins bien.

Dans l'esprit entrepreneurial, déjà au moment ou ils planifient leur jardin, il faut qu'ils pensent ''Ok qu'est-ce que je veux vendre et transformer'' et c'est là qu'on voit ils ont pleins d'idées, certains veulent faire des chips, d'autres des jus, il y en a de toutes sortes , explique Mme David,

Cette année, parmi les 15 agriculteurs amateurs se trouvent deux jeunes d'Ukraine, Liubov et Andrii. Ces derniers communiquent avec l'animatrice horticole grâce à une application de traduction. Si pour l'instant, la communication est difficile, les autres enfants sont ouverts à les aider à s'intégrer.

Chargement de l’image C'est également l'occasion de tisser des liens d'amitié. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

« En fait le projet pour moi, cela va être un outil pour eux dans leur intégration dans la communauté. Dans les marchés par exemple, ils vont pouvoir échanger avec la clientèle et se trouver une place. » — Une citation de Laurann David, animatrice horticole

D'après le reportage de Titouan Bussiere