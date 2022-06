La révision de la Loi sur les langues officielles monopolise les débats à la SANB

C’est l’éléphant dans la pièce , a imagé une militante de Caraquet, Nancy Juneau, déçue et frustrée de constater que le gouvernement Higgs n’a toujours pas donné suite au rapport des commissaires Yvette Finn et John McLaughlin, six mois après son dépôt à l’Assemblée législative.

Les membres de la SANB ont beaucoup échangé sur ce sujet pendant leurs délibérations. C’était un incontournable, selon Nancy Juneau.

C’est le sujet de la SANB depuis deux ans. On se questionne sur le manque de réponse du gouvernement provincial six mois après le dépôt du rapport. C’est un manque flagrant de respect envers la population acadienne, les commissaires et les participants. C’est inacceptable , a-t-elle jugé.

Chargement de l’image Nancy Juneau à Beresford, samedi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La militante de Caraquet s’explique mal cette absence de réponse de Fredericton à ce sujet, quand il a mis moins d’un mois à répondre aux recommandations du français en tant que langue seconde, fait-elle remarquer.

Le gouvernement ne remplit pas ses obligations face à la révision de cette loi , poursuit-elle.

Chargement de l’image La deuxième journée de la 49e assemblée générale, samedi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Sue Duguay, une participante de Miramichi, estime aussi que le gouvernement Higgs a failli à ses devoirs en n’annonçant aucune intention avant la fin de la session à l’Assemblée législative, vendredi.

Je suis déçue. Ça fait des années qu’on y travaille et qu’on en parle. La modernisation est nécessaire et doit avoir lieu. C’est difficile d’imaginer et de croire que cela n’a pas encore eu lieu. Il n’y a pas grand-chose qui bouge au niveau provincial , déplore-t-elle.

Dans ces conditions, Sue Duguay croit plus que jamais à la pertinence d’une organisation comme la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick.

Chargement de l’image Sue Duguay à l'assemblée générale, samedi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette étudiante en droit à l’Université de Moncton est d’avis que la SANB doit se faire écouter pour que les gouvernements agissent.

Si nous existons encore, c’est parce que nous ne sommes pas encore pleinement entendus des gouvernements. Ils ne respectent pas nos droits, nos besoins et nos demandes , croit-elle.

Un contrat social qui n'est pas respecté

Le président de la SANB , Alexandre Cédric Doucet, dit entendre le message de ses membres. Il affirme aussi comprendre leurs frustrations devant l’inaction politique à Fredericton.

Nous sommes fatigués, nous sommes frustrés , a-t-il convenu.

Chargement de l’image Cédric Alexandre Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), le 11 juin 2022 à Beresford. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est frustrant de voir un gouvernement provincial créer une commission et ne fait rien, ne dévoile aucune intention. Il s'aliène la communauté francophone et acadienne. Le premier ministre s’est engagé à faire une annonce avant la fin de juin. S’il ne le fait pas, quel message ça va envoyer? , demande Alexandre Cédric Doucet.

La Loi sur les langues officielles, c’est ce qui a permis au Nouveau-Brunswick d’être une province bilingue. C’est un contrat social avec les Acadiens et les francophones. Si elle n’est pas renouvelée, ça va envoyer un message négatif , conclut-il.

Chargement de l’image La deuxième journée de la 49e assemblée générale de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), le 11 juin 2022 à Beresford. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette monopolisation sur la révision de la Loi sur les langues officielles a jeté de l’ombre sur d’autres sujets importants discutés pendant la journée de samedi, à Beresford.

Les dossiers de l’immigration, du redécoupage des circonscriptions électorales et de la réforme de la gouvernance locale étaient aussi à l’enjeu.

Alexandre Cédric Doucet a été reporté à la présidence de l’organisation pour les deux prochaines années. Président depuis 2020, il était cette fois le seul candidat.

D'après le reportage de Serge Bouchard