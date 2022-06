Un retour aux racines pour le Festival international de jazz de Winnipeg

Cette année le Festival international de jazz de Winnipeg  (Nouvelle fenêtre) renoue avec les racines du jazz et propose une grande diversité dans sa programmation.

On a décidé de retourner aux racines du jazz et de faire un focus sur des groupes créatifs jazz et locaux , déclare le gérant de production du festival, Jacques Richer.

Le festival démarrera au Musée canadien pour les droits de la personne les 14 et 15 juin.

C’est vraiment le kick off du festival. On aura un kiosque avec des tentes et, à l’intérieur du musée, il va y avoir aussi de la musique , précise Jacques Richer.

Chargement de l’image Jacques Richer est le gérant de production du Festival international de jazz de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les festivités en musique se poursuivront toute la semaine, jusqu’au 19 juin  (Nouvelle fenêtre) .

Le Festival, explique Jacques Richer, marque un retour aux racines du jazz avec des grands noms de la scène canadienne et de l’Amérique du Nord.

On a aussi une série de spectacles de club au Royal Albert Arms sur la rue Albert, dans le quartier de la Bourse, avec de grandes stars de la scène canadienne de jazz, comme Jocelyn Gould, une artiste locale de Winnipeg ou Renée Marie. Il y aura aussi Ms. Lisa Fischer et Grand Baton qui a aussi travaillé avec les Rolling Stones par le passé , mentionne-t-il.

Du 15 au 19 juin, des concerts auront lieu au pub King’s Head avec un focus plus sur le soul, le pop, le folk et une soirée de drags sur le thème du jazz. On a aussi un partenariat avec l’orchestre du Winnipeg jazz pour deux concerts au centre culturel West End, les 16 et 19 juin.

Une série de concerts d’étudiants en jazz sera présentée à la Cinémathèque les 16 et 17 juin.

Le 17 juin, ce sera au tour du groupe ukrainien Go_A de jouer au Burton Cummings Theatre.