Yves-Gérard Méhou-Loko est élu vice-président de la FCFA

Les membres de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) ont élu un nouveau vice-président samedi, il s'agit du franco-ontarien Yves-Gérard Méhou-Loko.

La néo-brunswickoise Mylène Lapierre, qui était la seule candidate au poste de trésorière, est déclarée élue.

Plus d'une quinzaine de candidats étaient en lice afin de pourvoir des postes d'administrateurs.

Cette élection s'est tenue à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la FCFA qui avait lieu samedi matin à Ottawa.

La Fédération souhaite que le nouveau conseil soit plus représentatif de la francophonie canadienne actuelle, notamment en matière d'équité et de diversité culturelle, de genres et d'expertises.