Rouyn-Noranda veut se doter d’une Politique de participation citoyenne

C'est en table ronde que les citoyens pouvaient discuter avec des employés de la ville pour faire valoir leur point de vue sur l'importance d'une bonne communication et collaboration entre les citoyens et la Ville.

Avec l’instauration de cette politique, la ville souhaite faire participer davantage ces citoyens à la vie municipale.

La rencontre était la dernière étape dans le processus de consultation des citoyens et des acteurs de la ville de Rouyn-Noranda entamé il y a plusieurs mois. À ce jour, ça va très bien, les citoyens participent, on avance beaucoup et on reçoit beaucoup de commentaires très riches , affirme la mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire.

La ville est désormais prête à rédiger l’ébauche des composantes de sa Politique de participation citoyenne.

L’objectif de la démarche est d’améliorer la communication et la collaboration entre la ville et les citoyens.

On veut entendre les citoyens,on veut pouvoir mieux communiquer avec eux, on veut prendre les meilleures décisions en fonction de leur besoin, il faut donc absolument améliorer la communication , explique la mairesse.

Parmi les participants présents lors des discussions, Jean-Paul Charlebois estime que l’opinion des citoyens est importante dans la prise de décisions municipales. Souvent, on entend les gens chialer contre la ville, mais je pense que des ateliers comme celui d’aujourd’hui, c’est l'occasion de pouvoir s’exprimer et de vraiment dire à quoi on s’attend de la ville , mentionne-t-il.

Monsieur Charlebois espère d'ailleurs que la Politique de participation citoyenne lui permettra de s’exprimer davantage sur les décisions prises par le conseil de ville. J’espère que les mécanismes qui seront en place vont nous permettre de le faire , a-t-il affirmé.

La Politique de participation citoyenne devrait être adoptée l’automne prochain et sa mise en œuvre est prévue à l'hiver 2023.

Avec les informations d’Athéna Couture