Le financement tarde pour les enfants handicapés dans les camps de jour

L'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées (AQLPH) et ses 17 antennes régionales pressent le ministère de l'Éducation de dévoiler les sommes allouées au Programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées (PAFLPH).

Ce programme soutient l'accès à des activités pour les personnes handicapées et une bonne partie de son budget couvre le salaire des accompagnateurs dans les camps de jour. La distribution des sommes est assumée par l' AQLPH et par les antennes régionales en fonction des besoins.

Le problème pour les organisateurs de camps de jour n'est pas tant de ne pas avoir l'argent en ce moment même mais bien de connaître la hauteur de la subvention qu'ils recevront éventuellement afin de procéder aux embauches, indique la directrice générale de l' AQLPH .

« Tout le processus est retardé. Tant qu'on ne sait pas combien de sous on a à donner, on ne peut pas lancer la machine, analyser nos demandes, prévenir les organismes qui vont avoir un montant X, puis il reste juste à signer le chèque. » — Une citation de Geneviève Bergeron, directrice générale de l' AQLPH

Déjà, faute d'accompagnateurs, des camps de jour ont dû supprimer des places pour les enfants handicapés. Et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, il est difficile de trouver du personnel rapidement, mentionne Mme Bergeron.

Ces derniers jours, l' AQLPH et ses antennes régionales ont envoyé une série de lettres à des députés afin de faire bouger les choses.

Plusieurs organisations n'ont pas les moyens d'embaucher des accompagnateurs sans ces subventions. Et le plus désolant, c'est que ce sont des personnes handicapées, jeunes et adultes, que nous privons d'une expérience enrichissante et des parents que nous privons d'options dans la conciliation travail-famille , peut-on lire dans la missive expédiée à la ministre Chantal Rouleau.

Questionné sur la raison de ce délai, le ministère de l'Éducation a répondu que les sommes seront attribuées prochainement .

Confirmé en plein été

Cette attente n'est pas nouvelle pour les antennes régionales qui administrent les fonds. L'an dernier, le versement de l'argent a été confirmé en plein été.

À Montréal, Altergo avait décidé de s'avancer à propos du financement malgré l'absence de réponse de Québec.

On avait anticipé qu'on aurait les mêmes montants que l'année précédente. On avait annoncé les montants aux organismes, mais on n'avait pas l'argent. On s'est donc retrouvés dans une situation où les organismes étaient impatients de recevoir des sommes qu'on ne pouvait pas leur distribuer. C'était assez stressant pour nous. Cette année, on a décidé de ne pas prendre ce risque, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer , relate la directrice générale d'Altergo, Elsa Lavigne.

L' AQLPH aimerait une meilleure prévisibilité du financement avec des ententes qui établiraient les montants sur plusieurs années, comme c'était le cas auparavant.

Une question de sécurité

La présence d'accompagnateurs n'est pas seulement essentielle pour les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est aussi une question de sécurité pour tous les autres enfants, soutient une mère de Montréal, Stéphanie Harvey, en attente depuis des mois pour une place adaptée dans un camp de Lachine.

Son fils Dominic, sept ans, est atteint d'un trouble développemental de la coordination, ce qui se caractérise par des déplacements plus lents et par de la difficulté à se changer ou à se mettre de la lotion solaire, explique Mme Harvey.

S'il prend trois ou quatre fois plus de temps pour se changer que les autres et que tout le monde part à la piscine, ils ne peuvent pas le laisser tout seul et ils ne peuvent pas laisser les autres aller à la piscine s'il y a juste un moniteur dans son groupe , fait-elle valoir.

Mme Harvey déplore l'iniquité qui règne dans l'attribution des places avec des services d'accompagnement par rapport aux inscriptions standard.

Elle a déposé une demande auprès du Centre de loisirs de Lachine en février mais a obtenu une confirmation il y a à peine quelques jours. Le Centre pourra offrir le service pendant trois semaines sur les cinq demandées en pigeant dans son budget de fonctionnement, affirme Mme Harvey, qui doit trouver à la dernière minute une autre solution pour les deux autres semaines.

« On fait notre demande avant tout le monde, mais on a notre réponse après tout le monde. » — Une citation de Stéphanie Harvey, qui attend une place adaptée pour son enfant depuis des mois

La Montréalaise a lancé une pétition sur le site de l'Assemblée nationale afin de réclamer du gouvernement un financement récurrent et prévisible pour l'inclusion des enfants handicapés dans les camps.

En théorie, sur le plan légal, les camps de jour ne peuvent pas refuser un service d'accompagnement pour la simple raison qu'ils n'ont pas reçu le financement prévu au programme, précise Elsa Lavigne. Toutefois, en réalité, la situation est tout autre en raison des ressources limitées, souligne-t-elle.

L' AQLPH estime que 5 % des jeunes qui fréquentent les camps de jour ont des besoins particuliers.

Le cabinet du ministre de l'Éducation n'a pas répondu à la demande de commentaires de La Presse canadienne.