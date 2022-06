Deux morts dans un accident au nord-est de Toronto

Deux femmes sont mortes samedi à la suite d’une collision impliquant une voiture et un camion-benne à Whitchurch-Stouffville, au nord-est de Toronto.

L'accident a eu lieu à l'intersection de l’avenue Warden et de la rue Stouffville.

Selon l'agente Amy Boudreau, de la Police régionale de York, les services d’urgences ont été contactés à 8 h 45 samedi matin. Elle a ajouté que les proches des personnes décédées, la conductrice et la passagère de la voiture, n’ont pas encore été avisés.

La police a fermé les routes près de l’accident afin de mener l’enquête.

Il est trop tôt pour déterminer la cause de la collision , a expliqué l'agente Boudreau.

Le conducteur du camion-benne, qui souffre de blessures mineures, a été transporté à l'hôpital.

Les enquêteurs exhortent toute personne détenant des vidéos ou ayant des témoignages de soumettre ces informations aux autorités.

Chargement de l’image La Police régionale de York a fermé la zone de l'accident afin de mener l'enquête. Photo : Radio-Canada / (Patrick Morrell/CBC

Nous mettrons à jour la communauté au fur et à mesure que nous comprenons la situation , a ajouté la porte-parole.

La zone fermée s'étendait samedi après-midi de l’avenue Warden, entre la rue Bethesda et l’avenue 19 et jusqu'au à la rue Stouffville, entre les routes Stalwart et Kennedy.