Cinq chefs d’orchestre en audition pour la prochaine saison de l’OSS

Cinq chefs invités seront en audition au cours de la prochaine saison de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke (OSS) dans le but de trouver le futur chef d'orchestre de l'entreprise culturelle. La 83e saison débutera le 7 octobre 2022 et prendra fin le 13 mai 2023.

Une fois qu'ils auront fait leur concert, ils vont être évalués par les musiciens, par le conseil d'administration, mais aussi par le public. On va demander aux gens leur impression. On va tout remettre ça au comité de sélection qui fera un choix final pour mai 2023 , explique Nicolas Bélanger, directeur général de l'OSS et directeur artistique par intérim.

Chargement de l’image Nicolas Bélanger, directeur général de l'OSS et directeur artistique par intérim Photo : Radio-Canada / Simon Rancourt

Deux femmes se retrouvent dans la courte liste des chefs sélectionnés pour la prochaine saison. La cheffe Geneviève Leclair ouvrira le bal le 7 octobre. Mélanie Léonard dirigera également un concert, tout comme Jean-Michel Malouf, Simon Rivard et Adam Johnson.

L'OSS est à la recherche d'un ou d'une cheffe pour les dix prochaines années, puisque le chef Stéphane Laforest a annoncé son départ en janvier 2022, lui qui était en poste depuis 1998.

Un engouement phénoménal pour Sherbrooke

Depuis février dernier, 71 candidatures ont été soumises à l'OSS pour combler le poste de chef d'orchestre.

« C'est un orchestre bourré de talents, situé à une heure et demie de Montréal. Pour tout chef, c'est un petit bijou qu'on a! » — Une citation de Nicolas Bélanger, directeur général de l'OSS et directeur artistique par intérim

Parmi les critères essentiels à l'embauche figure la qualité du français. C'est important pour notre public cette communication-là , précise M. Bélanger. L'orchestre recherche aussi une personne qui devra s'impliquer dans la région, c'est-à-dire dans les différentes écoles, les universités et les chœurs.

Une première pour l'OSS

Un premier ciné-concert sera par ailleurs présenté au cours de la 83e saison de l'OSS. Le film québécois La Passion d’Augustine, réunira les musiciens de l’OSS et un chœur de femmes de Sherbrooke sous la direction de Francis Choinière. La musique originale, composée par François Dompierre, sera interprétée pendant la projection du film sur grand écran.

Par ailleurs, la série Symphonique pop sera de retour, notamment avec le concert de musiques de films Silence, on tourne! en janvier 2023.

La série de concerts de musique de chambre revient également avec des spectacles intimes présentés au Centre Québecor.

Les billets de concert et les abonnements sont disponibles depuis le 10 juin à la billetterie du Centre culturel de l’Université de Sherbrooke.