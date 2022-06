Un périmètre bouclé devant le parlement

Des agents et des véhicules du Service de police d'Ottawa (SPO) et du Service de protection parlementaire bloquent l'accès à la rue Wellington depuis le début de l'après-midi, samedi.

Les policiers demandent aux membres du public d'éviter le secteur. Dans un message publié sur Twitter, le SPO indique qu'une enquête est en cours.

Des agents lourdement armés se trouvent sur place.

Plus tôt en journée, une manifestation de quelques dizaines de personnes était en cours devant le parlement. Des manifestants croisés quelques rues plus loin ont indiqué à CBC que les policiers leur ont demandé de se déplacer en raison d'une menace pour la sécurité.

Protesters tell me they were set up on Parliament Hill earlier today when police asked them to move to Wellington, and then Sparks street, due to a security threat. It’s a small crowd of people protesting.

La rue Wellington est présentement fermée entre les rues Bronson et Elgin.

Pour sa part, la rue Metcalfe est fermée entre les rues Albert et Slater.

Avec les informations de David Fraser, CBC