Des projets éoliens mieux intégrés dans les communautés

C'est toutefois avec la force de l'expérience que les communautés de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent se préparent à négocier avec les promoteurs internationaux pour le développement de la filière éolienne.

Les régions n'ont pas toujours été aussi ouvertes à débattre du développement de la filière éolienne.

L'acceptabilité sociale est notamment plus facile à obtenir de nos jours.

Le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, se rappelle qu'il y a quelques années de nombreux projets de parcs éoliens et d'autres énergies renouvelables ont été freinés en raison du mécontentement des citoyens.

« À l'époque, l'éolien était plus ou moins populaire aux yeux de la population générale par rapport aux bruits que ça causait et à la pollution visuelle. » — Une citation de Guy Bernatchez, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Guy Bernatchez rappelle que son père Paul-Hébert Bernatchez, qui a lui aussi occupé la fonction de maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, a grandement travaillé pour redorer le blason de la filière éolienne dans la région.

Chargement de l’image Guy Bernatchez estime qu'au fil du temps, la communauté a accepté la venue de la filière éolienne (archives). Photo : Radio-Canada

Mon père faisait beaucoup de représentations au sein de l’industrie éolienne, à l’époque, pour que Saint-Maxime-du-Mont-Louis ait des redevances pour l’énergie du parc de Murdochville. À partir du début des années 2000 jusqu’à la construction du parc à Mont-Louis, en 2010, je me souviens qu’il travaillait très fort pour aller chercher l’acceptabilité sociale parce qu’on ne l’avait pas dans ce temps-là , explique-t-il.

Selon lui, il n'y avait pas que certains citoyens qui étaient contre le développement de parcs éoliens sur le territoire. Plusieurs maires en Haute-Gaspésie partageaient cette position.

« Il essayait d'expliquer au monde que c'était de l'énergie verte, qu'on devait être fiers d'avoir ça dans notre cour et que ça nous rapporterait des redevances. » — Une citation de Guy Bernatchez, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

L'Alliance de l'Est

L'élu estime qu'il est dorénavant plus facile de négocier depuis la création de l'Alliance de l’Est.

L'Alliance de l'Est, qui regroupe toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et les MRC de Montmagny et de L’Islet, est le partenaire financier de plusieurs projets qui seront examinés par Hydro-Québec dans le cadre de ses projets appels d'offres.

Mon père se faisait dire à l'époque que si tu demandes trop aux promoteurs, ils ne viendront pas s'installer chez nous, mais si tu ne demandes pas assez, tout le monde va être déçu. C'est pour ça que l'importance de l'Alliance, on la voit aujourd'hui, comparativement à un maire qui veut aller au combat presque seul , souligne-t-il.

Des municipalités imposent mieux leurs besoins

De nos jours, les différentes parties prenantes arrivent également à mieux imposer leurs besoins. La municipalité d'Albertville, dans La Matapédia, en est un exemple.

Le maire Martin Landry estime ainsi qu'il est primordial de discuter avec les promoteurs des conséquences que ce projet pourrait avoir sur la municipalité.

Récemment, la société privée Invenergy a présenté un projet éolien pour le secteur de Routhierville, sur le territoire non organisé de la MRC .

Si ce projet voit le jour, de nombreux camions lourds pourraient passer par Albertville.

Chargement de l’image Un camion transporte une tour d'éolienne (archives). Photo : Radio-Canada

L'état des routes, l'achalandage des transporteurs et la sécurité de la population sont des points qu'il souhaite aborder. Il faut que ça se passe bien pour éviter le plus de conflits possible. […] Je nous vois un peu comme des partenaires dans un développement d’un projet comme ça , lance M. Landry.

« Il faut se parler. Ça passe par là absolument. » — Une citation de Martin Landry, maire d'Albertville

Le directeur du développement d'Invenergy abonde dans le même sens quant à la notion de partenariat.

« L'acceptabilité sociale, pour nous, c’est vraiment important et au cœur du projet qu’on développe aujourd'hui. » — Une citation de Louis Robert, directeur du développement d'Invenergy

Le critère de participation communautaire est d'ailleurs l'un des plus importants dans la grille de pondération qui permet à Hydro-Québec d'analyser les divers projets des promoteurs.

Avec les informations de Jean-François Deschênes