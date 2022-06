Des piscines à Gatineau rouvertes pour l’été?

Samedi marque la réouverture des piscines des parcs La Vérendrye, Bisson, Desjardins, Eugène-Sauvageau, Fontaine, Laurent-Groulx et Manoir-des-Trembles.

La piscine du parc Larocque ouvrira le samedi 18 juin, et celle du parc Jack-Eyamie, le 24 juin.

Dans les derniers jours, les 300 sauveteurs, moniteurs et autres salariés de la section 4881 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont fait des vagues en menaçant de déclencher une grève à compter du 24 juin. Ce moyen de pression aurait privé les Gatinois des plages et des piscines publiques pour toute la saison chaude.

Ce pavé dans la mare a eu l’effet souhaité, dit la présidente du SCFP 4881, Angélica Martinez, alors que la Ville a invité le syndicat à la table des négociations. On a trois rencontres prévues dans la semaine qui s’en vient. Mardi, mercredi et jeudi, on a prévu des plages dans nos horaires communs pour qu’on puisse se rencontrer et essayer de faire avancer les choses , a-t-elle détaillé, samedi.

Les employés du secteur aquatique réclament un rattrapage salarial. Ils disent gagner entre 13,14 $ et 13,49 $ de l'heure, moins que leurs collègues d’autres municipalités du Québec.

Une médiatrice avait été nommée au dossier il y a presque un an, mais les discussions sont tombées à l’eau au mois de mars.

La perspective d’un été au sec est toujours bien réelle, a nuancé Angélica Martinez.