La Coupe du Président à portée de mains pour les Cataractes

En avance 3 à 1 dans cette série finale, les Cataractes pourraient ajouter la Coupe du Président à leur bagage avant de rentrer à la maison.

Après trois victoires extrêmement serrées, les équipiers de Daniel Renaud ont offert leur pire performance de l'année jeudi, s'inclinant 7 à 0 devant la plus imposante foule de l'histoire de l'équipe.

Après 48 h et un vol vers l'Île-du-Prince-Édouard, ils affirment avoir tourné la page.

On est tous conscients qu’il va falloir jouer un match quasi parfait pour remporter l’objectif, à savoir remporter le championnat. Honnêtement, on est confiants . Confiant, dit l’entraîneur des Cataractes puisque depuis le début des séries, dit-il, les joueurs jouent selon lui du très bon hockey. Je pense qu’on joue encore du meilleur hockey sur la route parce qu’on prend des décisions excessivement simples avec la rondelle , ajoute-t-il.

Le capitaine de l’équipe, Maverick Bourque, veut tout donner dès les premières secondes de jeu. Ils sortent forts. C’est un club avec beaucoup d’énergie. Ça va être important d’être prêts pour la première mise en jeu et ne pas faire la même erreur qu’on fait depuis quelques matchs.

Les joueurs de l’équipe peuvent compter sur la présence d’un double champion de la Coupe Stanley. L’ancien des Penguins de Pittsburgh, Pascal Dupuis est maintenant entraîneur adjoint de l'équipe. L'expérience de l'ancien compagnon de trio de Sidney Crosby a permis de calmer les joueurs après l'humiliant revers de jeudi.

C’est sûr que tu perds un match 7-0, en série, devant tes partisans, c’est sûr que ça les a shakés. Les joueurs sont allés voir de quoi ma barbe avait l’air en 2009 et en 2016 avec les victoires qu’on a eues , explique Pascal Dupuis. On en a perdu des grosses games, on en a mangé des volées en série et on est ressortis forts les matchs d’après. C’est plus sur cette expérience-là qu’on se fie et sur laquelle les gars me posent des questions , constate-t-il.

Le match commence à 17 h, heure des maritimes.