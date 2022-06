Le fromage, une passion de père en fille qui fait rayonner les artisans albertains

La fromagerie Old School Cheesery célébrait, vendredi, l’ouverture de son nouveau bistro-boutique. Le fondateur, Patrick Dupuis, et sa belle-fille, Valérie Roberts, voient grand pour l’avenir de leur entreprise grâce à l’agrotourisme.

Depuis quelques semaines déjà, la petite entreprise familiale, qui était située à une vingtaine de minutes au sud de l’autoroute Transcanadienne, a maintenant pignon sur rue au centre-ville de Vermilion.

La nouvelle boutique, qui sert également de salle de dégustation pour plusieurs produits locaux, a ouvert ses portes au mois de mai.

Les travaux sont, de plus, bien avancés dans l’édifice qui abritera l’équipement servant à confectionner les fromages. Des retards dans la livraison de certaines pièces d’équipement ont quelque peu retardé le déménagement, mais celui-ci devrait être terminé d’ici la fin de l’été.

Si les clients étaient d’abord peu nombreux, l’enthousiasme a rapidement grandi, selon Patrick Dupuis. On a des gens qui viennent d’aussi loin que Calgary ou Rocky Mountain House.

S’installer en ville était un rêve de longue date pour la petite entreprise.

« Je suis vraiment contente. Ça fait longtemps qu’on attend ça. Beaucoup d’ouvrage, beaucoup d’heures de travail plus tard, c’est finalement arrivé. » — Une citation de Valérie Roberts, copropriétaire de la fromagerie Old School Cheesery

Les nouvelles installations de la Old School Cheesery ont été financées par une association de commerçants de la ville soutenue par la chaîne de quincaillerie Peavey Mart . Ce sont eux qui ont payé pour l’aménagement de la nouvelle fromagerie. La famille Dupuis remboursera le prêt au cours des prochaines années.

Chargement de l’image Le nouveau bistro-boutique est situé sur la 49e Avenue à Vermilion. Photo : Radio-Canada / François Joly

Patrick Dupuis affirme que ce modèle de développement économique a grandement facilité le déménagement et l’expansion de son entreprise. J’ai juste à leur dire ce que je veux et c’est eux qui s’en chargent , explique Patrick Dupuis. Ça va super bien à date.

« Ça enlève un poids sur les épaules énorme! » — Une citation de Patrick Dupuis, propriétaire de la fromagerie Old School Cheesery

Le soutien de la communauté d’affaires locale a permis à l’entreprise d’obtenir des subventions et des bourses. La boutique a ainsi pu ouvrir ses portes au mois de mai, plusieurs semaines plus tôt que prévu.

Le fromage, un projet familial

Patrick Dupuis et Valérie Roberts collaborent au développement de la fromagerie depuis ses tout débuts. Si le fromage en grains demeure le produit le plus populaire, leurs autres créations attirent de plus en plus d’attention des consommateurs.

Le fromager avoue volontiers qu’il a souvent besoin de ses proches pour canaliser certaines de ses idées. J’ai des tonnes d’idée, j’ai des tonnes de projets et ma femme est là pour me dire : "On se calme!" , raconte-t-il.

Valérie Roberts croit cependant que l’entreprise ne serait pas là où elle est sans l’énergie intarissable de son beau-père. Chaque fois qu’il a une idée, il m’approche et me demande ce que j’en pense. Je lui dis si je pense que c’est faisable. On a toujours bien travaillé ensemble , raconte la jeune entrepreneure.

Le local avant tout

Cette première expérience de vente au détail vient avec son lot de défis, pour Patrick Dupuis. C’est une grosse courbe d’apprentissage , explique-t-il.

Chargement de l’image La fromagerie veut également mettre en vedette les produits du nord-est de l'Alberta. Photo : Radio-Canada / François Joly

En plus de ses propres produits, la fromagerie veut mettre en valeur ceux d’autres producteurs de la région. Quatre-vingt-quinze pour cent de tous nos produits viennent approximativement d’un rayon de 200 km de Vermilion.

La boutique est aussi un endroit de choix pour découvrir des spécialités québécoises. Patrick Dupuis explique que plusieurs de ses clients sont, par exemple, maintenant friands de cretons. On explique beaucoup de notre culture et de notre héritage.

Le propriétaire n’est de plus pas à court d’idées et voit déjà grand pour son entreprise. Il espère bientôt ouvrir un bar à poutine pour mettre en valeur son fromage en grains.