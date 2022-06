Après une irruption sans mandat, le ton monte entre une citoyenne et la GRC

Dans une conférence de presse vendredi, la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador a défendu les actions de deux de ses agents, qui ont fait irruption il y a quelques jours dans la maison d’un couple et de leurs trois enfants, sans mandat pour le faire.

La caporale Jolene Garland, porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ), a affirmé que les deux policiers avaient le droit de s’inviter chez un couple de Mount Moriah, près de Corner Brook.

Elle a déclaré que la GRC avait procédé à un examen détaillé de l’intervention et conclu que les policiers n’avaient rien fait de mal.

Les citoyens en question, Cortney Pike et Andrew Dunphy, ne sont pas d’accord.

La GRC a par ailleurs admis ne pas avoir communiqué avec eux pour leur examen détaillé des faits.

La police s’invite et réveille une famille

Cortney Pike a expliqué avoir été réveillée vers 5 h 20, le matin du 5 juin, par des bruits dans la maison. Elle a réveillé son compagnon, qui a bondi du lit et découvert deux policiers dans le couloir qui mène à leur chambre à coucher.

La fille de 11 ans de Cortney Pike a raconté à sa mère que les policiers venaient de la réveiller dans sa chambre en dirigeant dans son visage la lumière d’une lampe de poche.

Ils se sont mis à questionner l’enfant au sujet d’une disparition, sans avoir eu la permission de ses parents.

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cortney Pike demeure dans la petite communauté de Mount Moriah, à Terre-Neuve. Photo : CBC / Troy Turner

La GRC a expliqué qu’une disparition lui avait été signalée, et que la personne qui avait appelé la police affirmait, à tort, que l’adolescente de 17 ans qui manquait à l’appel se trouvait chez le couple Pike-Dunphy. Elle n’y était pas.

Plus tôt dans la semaine, la porte-parole Jolene Garland de la GRC avait affirmé que les gendarmes avaient longuement frappé et sonné à la porte, en plus de nombreux appels à voix haute avant d’entrer dans le domicile.

Cortney Pike contredit la police. Nous n'avons même pas de sonnette! , a-t-elle dit. De plus, elle croit que si les policiers avaient cogné ou élevé la voix, le chien de la famille aurait aboyé, ce qui ne s’est pas produit.

Pas besoin de mandat, soutient la GRC

La caporale Jolene Garland maintient que la GRC est légalement autorisée à entrer chez quelqu'un, sans mandat, si elle estime qu’il existe une menace à la sécurité publique ou à la sécurité d’une personne.

La police avait eu des indications voulant qu’une fille de 17 ans était possiblement en danger. Si nos policiers étaient partis et qu’elle avait plus tard été trouvée dans cette maison — et avait subi des préjudices causés par notre inattention ou notre inaction — je crois que nous aurions une conversation très différente en ce moment , a affirmé la caporale Garland lors de la conférence de presse de vendredi après-midi.

Je ne lâcherai pas , répond la citoyenne

Dans un entretien téléphonique après la conférence de presse de la police, Cortney Pike n'avait pas décoléré contre la police.

Cette fille n’a jamais été dans ma maison. Nous ne savons pas qui elle est! Nos enfants ont 13, 11 et 9 ans. Ils ne savent pas c’est qui , a-t-elle déclaré au sujet de l’adolescente disparue. Je n’ai jamais vu cette fille de ma vie.

Chargement de l’image Cortney Pike affirme que les deux agents sont entrés dans la chambre de sa fille avant de monter au deuxième étage. Photo : Radio-Canada / Troy Turner

La caporale Garland a expliqué que les deux gendarmes sont arrivés près du domicile à 4 h 38 et ont passé 40 minutes à frapper aux portes et aux fenêtres, à crier , qu'ils se sont identifiés, ont crié le nom de l'adolescente disparue, et qu’ils ont aussi donné des coups sur un réservoir de propane adjacent à la résidence pendant 15 minutes.

Je réponds à cela que ce sont des mensonges , a rétorqué Cortney Pike au téléphone, vendredi.

Je ne lâcherai pas le morceau. J’ai le sentiment d’avoir été ciblé, pour une raison quelconque. Je ne comprends pas ce qui se passe , a-t-elle martelé.

Elle dit avoir porté plainte en ligne contre la police, mais la caporale Garland affirme que la GRC n’a pas reçu de plainte formelle.

Vendredi, la porte-parole de la GRC a dit que le corps policier s’excusait sincèrement pour le dérangement et les répercussions pour cette famille.

La GRC a le fardeau de la preuve, selon l’opposition

Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique à Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas voulu commenter l’incident, affirmant que ce n’était pas son rôle de le faire puisque la Gendarmerie royale organisait une conférence de presse pour expliquer son point de vue.

Vendredi, Helen Conway Ottenheimer, porte-parole de l’opposition officielle en matière de justice, a qualifié l’incident de perturbant . La députée du Parti progressiste-conservateur estime que la GRC a la responsabilité de démontrer ce qui justifiait sa manière de mener cette intervention.