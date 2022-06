Mariages : la saison estivale s’annonce chargée à Rimouski

Rattraper les mariages prévus au cours deux dernières années : c'est le grand défi auquel font actuellement face les organisateurs de mariage.

Les gens voulaient garder le mariage comme un événement positif et comme quelque chose d’agréable, donc ont décidé de reporter. J’ai suivi la vague avec eux , explique d'emblée la propriétaire d’Organisation Prestige, Christelle Fournier.

Selon ses calculs, environ 95 % des mariages qui ont été remis en raison de la pandémie auront lieu au cours des prochains mois. À son avis, un bel été sous le signe du retour à la normale est à prévoir, mais celui-ci s’annonce pour le moins chargé.

« Pour 2022, on est complets, on ne peut plus prendre de mariage, pour 2022 c'est plein, plein! »