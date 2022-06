Variole simienne : les leçons tirées de la pandémie vont aider, selon des experts

La Dre Karen Mossman est virologue et professeure de pathologie et médecine moléculaire à l’Université McMaster. Selon elle, le bon côté d’une éventuelle épidémie de variole simienne, aussi appelée variole du singe, c’est l’application des leçons que nous avons apprises pendant la pandémie de COVID-19.

« On espère que la pandémie de COVID-19 va normaliser le port du masque, les nouvelles modalités de travail et les meilleurs systèmes de ventilation, par exemple. » — Une citation de Dre Karen Mossman, virologue et professeure de pathologie et médecine moléculaire à l’Université McMaster

De nombreuses pratiques mises en place pendant la pandémie de COVID-19 aideront à limiter l’infection par la variole simienne, a-t-elle écrit dans un courriel à CBC.

Mais la Dre Mossman prévient que l’inquiétude autour des augmentations de cas de la variole simienne est justifiée.

En plus des neuf cas confirmés du virus en Ontario, au moins 23 cas faisaient l’objet d’une enquête à Toronto en date du 9 juin.

Chargement de l’image Dre Karen Mossman est virologue et professeure de pathologie et médecine moléculaire à l’Université McMaster. Photo : Karen Mossman

Bien que l’on pense que le vaccin antivariolique offre une protection, la vaccination contre la variole a pris fin vers 1970, lorsque le virus a été éradiqué de manière efficace, dit-elle. Les personnes vaccinées ont probablement donc une immunité résiduelle limitée.

Heureusement, la virologue explique que la variole simienne ne se propage pas aussi rapidement que le SRAS-COV-2, et ne mute pas aussi rapidement que les coronavirus.

La variole du singe se transmet par les morsures ou les griffures d’un animal infecté, ou par des contacts directs avec des plaies ou fluides corporels provenant de personnes infectées. On peut penser aux rapports sexuels par exemple, explique la Dre Mossman.

Les médecins doivent mieux communiquer avec le public

La professeure en pathologie et en médecine moléculaire croit aussi qu’il y a des leçons à tirer de la pandémie en lien avec la communication entre les médecins et le grand public.

Il doit y avoir un équilibre entre la transparence et la sensibilisation. Le public a le droit d’être informé des virus qui circulent et qui ont le potentiel de former une nouvelle épidémie, constate-t-elle.

« Souvent, les informations autour de nouveaux virus changent avec le temps. C’est ce qui s’est passé avec la COVID-19. Les experts faisaient des hypothèses sur nos expériences précédentes. » — Une citation de DreKaren Mossman, virologue et professeure de pathologie et médecine moléculaire à l’Université McMaster

La Dre Mossman indique cependant que la communication avec le public autour de nouveaux virus peut devenir compliquée, puisque les informations changent à mesure que les experts recueillent des données.

Mais peu importe, la virologue croit que le grand public doit avoir plus d'informations pour évaluer les risques d’éventuelle épidémie.

En disant au public de nous faire confiance parce que nous sommes médecin, nous ne faisons pas réellement notre travail de donner des explications des décisions ou des recommandations autour de nouveaux virus, explique-t-elle.

Un virus différent de la COVID-19

Selon le médecin-hygiéniste adjoint de la région du Niagara, le Dr Azim Kasmani, il est pourtant peu probable qu’une pandémie découle de l’épidémie de variole simienne actuelle.

D’après ce que nous savons de la variole du singe à présent, il est peu probable qu’elle ait le même impact mondial que la COVID-19, constate-t-il.

« Ce sont des virus différents, avec des moyens de propagation et des effets sanitaires différents. » — Une citation de Dr Azim Kasmani, médecin-hygiéniste adjoint de la région du Niagara

Pour l’instant, le Dr Kasmani suggère d’éviter les contacts étroits et physiques avec des personnes susceptibles d’être infectées par la variole simienne.

Et comme Dre Karen Mossman, Dr Kasmani croit que bien que les gens devraient se méfier de ce virus, nous sommes maintenant mieux préparés aux épidémies grâce à l’expérience de la pandémie de COVID-19.

Avec les informations de CBC News