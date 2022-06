L’UQAT s'associe à la TÉLUQ pour offrir deux maîtrises en enseignement

Une maîtrise en éducation préscolaire et en enseignement au primaire et une maîtrise en enseignement au secondaire, concentrations mathématiques et français.

Les formations s’adressent aux personnes qui détiennent un baccalauréat et qui sont à l’emploi dans un centre de services scolaire, mais qui n’ont pas leur brevet pour enseigner au Québec.

Normalement pour enseigner, il faut avoir un bac en éducation. Actuellement, en raison de la pénurie de personnel en enseignement, les Centres de services scolaire sont obligés de recruter des enseignants qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de brevet d'enseignement ou des autorisations d'enseigner. Si je donne l'exemple du secondaire c'est quelqu'un qui a un bac en mathématiques, n'a jamais appris la pédagogie ou la didactique, mais il se retrouve en clase à enseigner alors qu'il na jamais développé des compétences professionnelles en enseignement. Alors la maîtrise s'adresse à ces personnes , explique Aline Niyubahwe est professeure est directrice de la maîtrise en éducation à l'UQAT.

L'objectif de la formation offerte à distance est de répondre aux besoins criants d’enseignants qualifiés au Québec, ajoute Aline Niyubahwe.

On observe qu'il y a la pénurie d'enseignants. D'abord elle est due aux départs à la retraite, il y a beaucoup d'enfants qui entrent alors qu'on n'a pas les enseignants pour les enseigner. Il y a une baisse des admissions à l'université pour les programmes menant vers l'enseignement. C'est pour cela que nous depuis que le ministère a fait appel aux enseignants qui ne sont pas qualifiés, les universités sont là pour répondre aux besoins du milieu. Alors nous on est là pour former ces gens qui aiment enseigner, mais ils n'ont pas appris à enseigner. Alors ils aiment l'enseignement et nous on veut leur donner les compétences et les garder un enseignement parce qu'on en a besoin d'eux , dit-elle.

Les programmes ont été développés avec notamment le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys de Montréal et le Groupe régional d’acteurs pour la valorisation des enseignants de l’Abitibi-Témiscamingue.