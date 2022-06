L’art célèbre l’inclusion à l’École Lacerte, à Winnipeg

Les parents et bénévoles étaient à l'œuvre tôt ce vendredi 10 juin au matin pour installer la murale. L’objectif était de dévoiler l'œuvre auprès de la communauté scolaire de l'École Lacerte et de célébrer ensemble l’inclusion.

Commissaire à la Division scolaire franco-manitobaine, David Vielfaure était aussi là pour aider. Je suis là pour célébrer l’inclusion à l'École Lacerte. C’est tellement le fun de se réunir en communauté.

Chargement de l’image Les parents et les bénévoles ont préparé la surprise pour les enfants en accrochant et en cachant les toiles sur la clôture de l'École Lacerte. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Accompagnés par l’artiste Gérald Laroche, les enfants ont réalisé une œuvre qui s'inspire des sept enseignements sacrés autochtones.

J’ai conçu un projet avec beaucoup de couleurs, des pochoirs et du pointillisme. On retrouve le pointillisme dans beaucoup de cultures , explique Gérald Laroche, également présent lors du dévoilement.

Les panneaux représentent les animaux qui incarnent les valeurs de ces enseignements sacrés : l’ours, le loup, la tortue, le castor, le géant Sabe, le bison et l’aigle.

Chargement de l’image Une des œuvres réalisée pour la murale de l'École Lacerte sur le thème de l'inclusion, inspirée des sept enseignements sacrés autochtones. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les animaux représentent une variété de valeurs comme le courage, l’amour, le respect… Ça aussi ça s’aligne avec nos valeurs d’école d’inclusion, d’engagement et de respect, toujours dans un milieu francophone , précise le directeur de l'École Lacerte, Serge Carrière.

La murale intitulée Colorons l’inclusion s’inscrit dans une démarche entreprise par l'École Lacerte.

La création d’espaces inclusifs est le thème de cette année pour nous. Nous vivons dans une société qui est par sa nature diverse et c’est important que chacun de nos élèves se sente chez soi et soit représenté à l'École Lacerte. Cela revient toujours à la sécurité et au bien-être. On espère que l’élève sente qu'il fait partie de notre communauté, qu’il est inclus, qu’il est en sécurité et qu'il n'est pas seul! C'est un individu qui fait partie de notre collectivité , déclare Serge Carrière.

« Cette œuvre vient représenter de façon concrète nos valeurs. » — Une citation de Serge Carrière, directeur de l'École Lacerte

Cette volonté d’inclusion est dorénavant visible aux yeux de tous puisque les panneaux sont accrochés des deux côtés de la clôture de l'école. Pour nous, c’était important que ces panneaux soient des deux côtés de la clôture car cela donne aussi sur la communauté extérieure , ajoute Serge Carrière.

Chargement de l’image Le directeur et la directrice adjointe de l'École Lacerte, Serge Carrière et Marie Stadion, inaugurent la murale réalisée par les élèves et Gérald Laroche. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Les élèves de l’école sont heureux de se retrouver pour ce premier rassemblement collectif depuis le début de la pandémie de COVID-19.

On veut faire des dessins pour montrer à tout le monde qu’on est une communauté ouverte , rapporte Karim Cissoko, élève de la 6e année.

Pour Karim Cissoko, l’inclusion passe également par une communication respectueuse. Si quelqu’un fait quelque chose qui me dérange, je ne vais pas lui dire agressivement, mais je vais lui demander poliment d’arrêter, comme : peux-tu ne pas faire ça, s’il te plaît? , explique le jeune garçon.

Chargement de l’image Les élèves de l'école Lacerte découvrent leur nouvelle murale. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La célébration a rencontré un franc succès auprès des élèves, du personnel enseignant et des commissaires également présents pour l’occasion.

Les mots "célébration", "hors COVID", "extérieur", sont un premier gage de réussite. J’aime l’idée de célébrer. Je crois que la célébration est quelque chose qu’on ne voit pas assez souvent dans nos écoles , déclare le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine, Alain Laberge.

Chargement de l’image Gérald Laroche et Alain Laberge étaient présents à l'inauguration de la murale. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’art participe ainsi à plus d’inclusion. Une initiative encouragée par Alain Laberge. Je pense qu’on n’agit pas assez souvent sur l’inclusion. Et ici, on a un beau un témoignage qui non seulement parle d’inclusion, mais fait l’inclusion. Cette œuvre d’art est inclusive. Il faut plus qu’en parler, il faut le faire.

La célébration a eu lieu sous un soleil radieux pour le plus grand plaisir des petits et des grands. Pour Serge Carrière, c’est un vrai soulagement de pouvoir se retrouver ensemble après deux années difficiles de pandémie.