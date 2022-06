Une baisse d’impôt au cœur de la plateforme électorale libérale

S’il est choisi par les Québécois le 3 octobre pour former le prochain gouvernement provincial, le PLQ promet de réduire de 1,5 % le taux d’imposition pour les contribuables dont la tranche de revenu se situe sous 46 295 $, et entre 46 295 $ et 92 580 $.

Cette diminution d’impôt permettrait aux personnes concernées d’économiser environ 1000 $ par année.

En contrepartie, le parti de Mme Anglade projette une hausse d’impôt de 2 % pour les gens dont les revenus annuels dépassent 300 000 $.

Le PLQ estime que les problèmes actuels liés à l’augmentation du coût de la vie s’inscriront dans la durée, ce qui justifie des ajustements fiscaux. Selon les libéraux, une aide ponctuelle comme celle offerte par la Coalition avenir Québec, qui a promis un chèque de 500 $ à tous les Québécois, est insuffisante pour permettre aux contribuables de s’ajuster à l’inflation.

La question du coût de la vie est sur toutes les lèvres. Dans mon comté et dans toutes les régions que j’ai visitées, elle revient systématiquement , a remarqué Dominique Anglade. Les propositions qu’on a faites jusqu'à présent sont structurantes, sur le long terme, pour aider les Québécois année après année. La proposition qui est sur la table de réduire les impôts pour la classe moyenne, c’est une proposition sur le long terme.

On reconnaît que la crise qu’il y a présentement, c’est une crise qui va perdurer, a-t-elle ajouté. Les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts, à payer l’épicerie, ça va ne pas disparaître après six mois, après un an. Regarder les loyers. On sait que ça va perdurer. François Legault a ri quand on a dit qu’il y aurait de l’inflation à 5-6 %. Les gens rient moins aujourd’hui.

La plateforme électorale libérale se déploie en six chapitres et en une centaine de pages. Il y est notamment question de culture, d’identité, de famille et d’environnement.

Confiance

Investie officiellement comme candidate dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne vendredi soir devant une centaine de militants, Dominique Anglade se dit confiante en vue du scrutin de l’automne.

Même si la moitié des élus de son parti ont choisi de ne pas se présenter aux prochaines élections et de quitter la vie politique, la cheffe libérale croit que sa formation pourra gagner plusieurs sièges à l’Assemblée nationale et obtenir le vote de nouveaux électeurs.

Lors de son bilan de fin de session, vendredi après-midi, Mme Anglade a même affirmé viser au moins 63 sièges dans la prochaine législature provinciale, ce qui procurerait au PLQ une majorité au Parlement.

Je pense que les sondages sous-estiment où on est, a-t-elle lancé lors de sa soirée d’investiture. Je ne minimise pas le travail qu’on a à accomplir. La tâche qui nous attend est énorme, mais je suis emballée à l’idée d’aller débattre, d’en découdre avec François Legault.

Plus de 400 membres du Parti libéral du Québec sont attendus samedi au conseil général, qui se tient dans un hôtel du centre-ville de Montréal.