L’Université d'Ottawa décerne un doctorat honorifique à Édith Cloutier

La distinction a été remise à la directrice générale du Center d'amitié autochtone de Val-d'Or pour son rôle dans la défense des droits des Premiers Peuples et le rapprochement des peuples.

Edith Cloutier a d'ailleurs profité de sa présence à l'Université d'Ottawa pour parler du courage des femmes autochtones qui dénoncent les violences dont elles font l'objet.

« À chaque tribune qui m'est offerte qui m'est proposée, cette tribune-là, j'ai toujours une pensée pour les femmes autochtones, les femmes autochtones de Val--D'or et leur grand courage à dénoncer les injustices et la violence dont elles ont été victimes, mais aussi pour l'ensemble des femmes et des filles autochtones. » — Une citation de Édith Cloutier

Quand j'ai pris la parole lors de la collation des grades, j'ai aussi transmis que pour moi, je porte cet honneur-là comme un message de solidarité de la part de l'Université d'Ottawa. Oui envers les premiers peuples, mais envers aussi les femmes et les filles autochtones. Et aussi, j'ai ajouté le fait qu'il y a des familles aussi d'enfants qui ne sont jamais revenus à la maison. Donc la dernière année, elle a été une année lourde sur le plan des émotions pour les survivants des pensionnats indiens , explique la directrice générale du Center d'amitié autochtone de Val-d'Or.

Mais en même temps, ça l'a créé une prise de conscience assez importante dans l'ensemble de la société, de la population canadienne, mais aussi au Québec. Donc, c'est à travers cette tribune-là qu'on peut aussi faire en sorte qu'on n'oublie pas les femmes autochtones de Val-d'Or. Mais on n'oublie pas non plus l'importance de la dénonciation pour une justice, pour elles, pour leurs enfants, mais aussi pour les premiers peuples , ajoute celle qui a aussi reçu le titre de chevalière de l’Ordre national du Québec en 2006, l’Ordre du Canada en 2013 et plusieurs autres distinctions.

Édith Cloutier rappelle par ailleurs que plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années avec l'aide de Québec pour améliorer la situation des autochtones en milieu urbain notamment dans le domaine de la santé.

Las distinction de l'Université d'Ottawa est aussi une reconnaissance de son travail pour favoriser le rapprochement entre les peuples.