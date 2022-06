Loi sur les armes à feu : Ottawa cible les mauvaises personnes, croient des amateurs

Mike Kelly, président du Metro Rifle and Pistol Club de Sydney, utilise des armes de poing en compétition depuis le début des années 1990.

Tout ce que cela fera, c’est de rendre les choses plus difficiles pour les propriétaires légitimes d’armes à feu , a-t-il déclaré. Cela mettra fin à ma carrière de compétiteur.

Il prétend que les compétiteurs seront forcés d’utiliser des pistolets vieillissants au fil des ans et que les nouveaux concurrents ne seront pas en mesure d’acheter une arme de poing pour apprendre le sport en toute sécurité.

Don Wescott, président de l'Antigonish Marksmen Association, a soutenu que ce prosose Ottawa n'est pas une bonne loi.

Don Wescott, président de l’Antigonish Marksmen Association, a soutenu que ce n’était pas une bonne loi.

« Il évite tous les problèmes qui sortent des grandes villes, il ne fait rien pour la guerre des gangs, il ne fait rien pour les armes illégales, mais il affecte distinctement les clubs d’armes à feu comme le nôtre. » — Une citation de Don Wescott, président de l’Antigonish Marksmen Association

Le club d’Antigonish a été fondé en 2016 et compte plus de 100 membres. Ils se réunissent régulièrement au champ de tir du ministère des Ressources naturelles et pratiquent le tir à la cible avec des armes de poing et des armes d’épaule.

Une réponse aux fusillades de masse aux États-Unis

À la suite de plusieurs fusillades de masse aux États-Unis, le Parti libéral au pouvoir à Ottawa a proposé une mesure législative qui interdirait aux Canadiens d’acheter, de vendre, d’importer ou de transférer des armes de poing.

Le projet de loi enlèverait les permis d’armes à feu aux personnes impliquées dans des dossiers de violence familiale ou de harcèlement criminel, et alourdirait les sanctions pénales pour la contrebande et le trafic d’armes à feu. La loi exigerait que les personnes considérées comme une menace pour elles-mêmes ou pour autrui remettent leurs armes à feu aux organismes d’application de la loi.

Scott Comeau a obtenu sa première arme à feu à l’âge de 12 ans et se rend régulièrement au champ de tir pour le tir à la cible ou pour voir ses armes à feu pour la saison de chasse.

Le tir est amusant. Nous le faisons en famille, nous avons tous les groupes d’âge qui viennent au champ de tir et tirer, de la jeunesse à l’âge adulte. Et c’est une bonne journée. C’est très amusant. C’est comme n’importe quel autre sport , a-t-il indiqué.

Le gouvernement a interdit les carabines AR-15 et les appelle des armes d’assaut , alors que Scott Comeau les qualifie d’armes à feu de sport abordables, les balles coûtant moins de la moitié de ce qu’on exige pour d’autres marques.

D’après un reportage de CBC