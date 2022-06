Des villes veulent s’unir à la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Témiscamingue

Les premières discussions remontent à la fin de 2019, mais la pandémie de COVID-19 a retardé la réalisation des étapes qui permettent l’adhésion de municipalités à la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Témiscamingue (RISIT).

Les municipalités qui font déjà partie de la RISIT doivent approuver l’ajout des nouvelles localités. Lundi dernier, le conseil municipal de Ville-Marie a d'ailleurs adopté une résolution qui recommande l'ajout des trois municipalités à la RISIT.

« Se regrouper, c’est regrouper nos forces, regrouper nos pompiers, nos équipements, la formation. Il peut parfois y avoir des pénuries. La force du nombre, j’y crois beaucoup. » — Une citation de Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie

La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue a été créée à l’hiver 2017. Six municipalités – Saint-Bruno-de-Guigues, Duhamel-Ouest, Lorrainville, Saint-Édouard-de-Fabre, Béarn et Ville-Marie – désiraient alors unir leurs forces en prévention et sécurité incendie. Chaque municipalité possède sa propre caserne incendie.

Plusieurs avantages

Les municipalités qui rejoignent la RIST en tirent plusieurs avantages, notamment d'un point de vue administratif, selon le directeur général Richard Pleau.

Garder à jour tous les programmes, les entretiens qu’on a à faire, c’est de plus en plus complexe et difficile. Le but premier de la Régie, c’est de libérer les administrateurs locaux de toute cette paperasse-là , souligne-t-il.

La Régie intermunicipale de la sécurité incendie du Témiscamingue recrute toujours des pompiers volontaires. Richard Pleau mentionne qu'à l'instar de plusieurs autres secteurs, elle connaît des difficultés en matière de main-d'œuvre.

Si tout se déroule comme prévu, Notre-Dame-du-Nord, Guérin et Nédélec devraient pouvoir se joindre à la RISIT d’ici la fin de l’année 2022.