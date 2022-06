De Key West à Windsor en vélo 

Quinze cyclistes de la région ont relevé un défi colossal en parcourant l'équivalent de la distance entre Key West en Floride et Windsor afin d'amasser des fonds pour une bonne cause dans le cadre du Grand défi Desjardins. À relais, ils ont parcouru 3 300 km en dix jours et ont amassé 203 000 $ pour soutenir des projets jeunesse dans la MRC du Val-Saint-François.

Pendant dix jours, cinq femmes et dix hommes ont parcouru 130 kilomètres par jour, divisés en trois équipes. Parties de Key West le premier juin, chaque équipe a franchi plus de mille kilomètres. Les élèves de l’école secondaire le Tournesol, à Windsor, leur ont réservé un accueil très chaleureux vendredi.

Ce que les 15 cyclistes viennent de faire, de réaliser comme événement, c'est incroyable. C'est du concret pour l'école. Nous, ce fut la réalisation d'un terrain multisport qui a coûté plus de 25 000 dollars , a souligné Jean-François Hamel, le directeur adjoint de l’établissement scolaire.

Chargement de l’image Les étudiants ont applaudi les cyclistes à leur arrivée. Photo : Radio-Canada / Jean Arel

Un défi d’équipe

L’enseignante Marie-Pierre Morin faisait partie des participants. Ça a été super bien, super facile. On a eu du vent de dos, un peu de vent de face. Pas de pluie sauf hier et aujourd'hui , indique-t-elle.

Line Gagnon, la vétérane du groupe, dit avoir particulièrement aimé l’esprit d’équipe qui s’est formé entre les cyclistes. Quand un est dans le bas, l'autre est dans le haut. On s'encourage. C'est comme ça la vie. Il faut travailler avec les défis , souligne la femme de 63 ans. Elle indique que c’est en pensant à la jeunesse qu’elle a réalisé son exploit.

« Notre jeunesse est importante. Ce qu'il faut dire à nos jeunes, c’est qu’ on commence avec des petits défis et en vieillissant, on fait de plus gros défis. On prend de l'assurance. » — Une citation de Line Gagnon, participante au Grand défi Desjardins

Mme Morin espère quant à elle que l'événement poussera les élèves à rêver en grand.

J'espère juste leur donner le goût de faire la même chose, de se dépasser, de se lancer des défis et d'aller au bout de leurs rêves! , souhaite la cycliste.

L’organisateur du Grand défi Desjardins Joël Bernier se dit très satisfait de l’événement. Ça été une expédition extraordinaire avec un groupe vraiment résilient. Ça faisait trois ans qu'ils attendaient et ils se sont entraînés pendant toutes ces années-là , précise-t-il.

L’événement de cette année représentait le 5e Grand défi. Joël Bernier souligne que les 203 000 $ amassés sont un montant record. Sur les cinq, j'en ai fait trois. La plus élevée jusqu'à maintenant, c'était St-Tite à 180 000 $ et maintenant, on est rendu à 203 000 $. Ça veut dire que Granby l'année prochaine, va être une coche de plus pour essayer de dépasser les autres , croit-il.

Avec les informations de Jean Arel