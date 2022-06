Trafic de stupéfiants : trois hommes et une femme arrêtés à Québec

Trois hommes et une femme, âgés de 26 et 56 ans, ont été arrêtés vendredi pour des infractions telles que trafic de stupéfiants, la possession de stupéfiants dans le but de trafic, la possession d’armes prohibées, le non-respect d’ordonnance relié aux armes, le non-respect d’engagement et le recel de plus de 5000 $.