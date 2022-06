Avis préventif de faire bouillir l’eau pour 8000 résidences du secteur de Gatineau

Les résidences touchées se situent au sud de l'Autoroute 50 et à l'est de l'avenue Gatineau. Les ménages au nord du boulevard de La Vérendrye et à l'ouest de la rue Main sont également visés par cet avis.

Chargement de l’image La zone en rouge est le secteur visé par l'avis de faire bouillir l'eau émis vendredi par la Ville de Gatineau. Photo : Gracieuseté : Ville de Gatineau.

Les personnes et les établissements touchés doivent faire bouillir leur eau durant une minute avant de la consommer.

Une fois l’avis levé, la Ville demande aux résidents d’ouvrir tous les robinets d'eau froide de la maison et de laisser couler l'eau pendant une minute.