L’aile fédéraliste de la CAQ a trouvé que le congrès de Drummondville avait des allures de party péquiste . Et ceux qui ont pris la parole pour lever le drapeau rouge, au conseil des ministres et au caucus, sont surtout les habitués du palmarès comme les Dubé, Girard, LeBel et Boulet. Tous fédéralistes.

L’annonce du retour en politique de l'ex-souverainiste Bernard Drainville est venue après. Un véritable électrochoc dans les rangs caquistes. C’est le grand silence, a dit un député, qui se demande pourquoi il fallait le recruter.

Mais comme le pouvoir est un puissant ciment, les fédéralistes inquiets de l’avenir du parti et les députés nerveux de leur avenir ont pris le chemin de leurs circonscriptions, perplexes, pour des vacances avant le rendez-vous électoral de l’automne.

Les étoiles de la session

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui est aussi acériculteur à ses heures, a livré la marchandise. Ses projets de loi sur l’accès aux médecins de famille et sur la fin de l’urgence sanitaire ont été adoptés. Son plan de rénovation du système de santé a été bien reçu et, pour couronner le tout, son sirop d’érable, qu'il a nommé « Cuvée Libârté », est embouteillé et prêt à être dégusté.

Le très fédéraliste ministre des Finances, Éric Girard, est un maillon important de la coalition de François Legault. Il est gentil et ses collègues l'adorent. Mais plus encore, les quatre budgets qu’il a présentés au cours du mandat ont cristallisé sa crédibilité dans l’opinion publique.

Le revirement de situation a été spectaculaire pour la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. Après avoir été courroucée à outrance dans les médias sociaux pendant la pandémie, elle a été complètement réhabilitée par la coroner Géhanne Kamel qui l’a félicitée pour son témoignage dans le cadre de son enquête sur les décès dans les CHSLD . Elle a aussi adopté son projet de loi pour contrer la maltraitance des aînés. Elle prend maintenant le large, soulagée, à bord du VR qu’elle vient d’acquérir avec son conjoint.

Les bons coups

Le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a réussi la première réforme de la loi 101. Avec l’adoption de la loi sur la laïcité, il s’installe comme le manitou du nationalisme de François Legault. Mais le prochain mandat pourrait être différent alors que ses ambitions aux plus hautes fonctions sont connues. On veut le voir plus souvent sur le terrain afin de l’humaniser un peu.

Celle qui a connu un mandat horrible a su émerger à minuit moins cinq. La ministre de la Culture, Nathalie Roy, a réussi à adopter le projet de loi sur le statut de l'artiste, ce qui a donné un peu de lustre à son étoile défraîchie. Son nom est maintenant au jeu pour la présidence de l’Assemblée nationale.

Les grosses têtes

On dit souvent que le pire écueil qui guette les politiciens au pouvoir, c’est l’arrogance. Si c’était un concours, on donnerait d’emblée la palme d’or au caucus de Québec.

La vice-première ministre Geneviève Guilbault, assise sur la clôture dans le dossier du tramway, n'a fait que des mécontents. La lune de miel avec le nouveau maire de Québec n’a duré que le temps d’une marche en talons hauts sur la promenade Samuel de Champlain. Très active sur le terrain et dans les médias sociaux, elle a commencé à tâter le pouls auprès de conseillers pour préparer sa future course à la direction du parti. Ce qui n’a pas été bien reçu.

Le ministre Éric Caire, très nerveux de la montée des conservateurs d’Éric Duhaime, a fait pomper le très populaire maire de Québec en déclarant qu’il polluait l’existence des automobilistes avec son projet de tramway. Sa gaffe a coûté cher au gouvernement. Il a dû s’excuser du fond du cœur à son premier ministre.

Le troisième ministre dans la capitale, Jonatan Julien a lui aussi mis son grain de sel en déclarant que le projet de tramway devait être voté par référendum. Sa déclaration a été rapidement et fermement contredite par François Legault.

C’est ici que l’on fait une parenthèse pour saluer les « spineux » du gouvernement qui ont dû passer la « moppe » plus souvent qu’à leur tour pour tenter de recadrer le message dans les médias. Ewan Sauves (cabinet du premier ministre) demeure l’as de la communication. Marjorie Côté-Boileau (Santé) et Florent Tanlet (Éducation) méritent un coup de chapeau.

Les gaffeux

Le ministre des Transports, François Bonnardel, généralement très efficace, n’a pas connu sa meilleure session. Après avoir défendu le projet de 3e lien en faisant valoir le nébuleux indice PPM – pour ponts par millions d’habitants –, il a qualifié la densification urbaine de mode . Son plan de voyage régional dont les billets d’avion sont plafonnés à 500 dollars était mal ficelé.

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a presque réussi à passer une session sans faire de vague. Il a convaincu Moderna de s’installer à Montréal. Et puis, oups, il se retrouve encore sur la sellette en fin de session pour avoir soupé avec un lobbyiste. Cynique, il a mis une photo de lui et de son équipe sur Twitter avec la légende : devinez avec qui je soupe ce soir?

Mathieu Lacombe, à la Famille, a eu une session en dents de scie. On ne sait pas trop combien de places se sont ajoutées (ou non) dans le réseau des garderies. Il avait peut-être la tête ailleurs.

Impossible de ne pas parler du ministre des Forêts Pierre Dufour. Sa gestion des caribous forestiers a compliqué les relations avec Ottawa et fait les manchettes pour les mauvaises raisons. C’est la pompière en chef du gouvernement Sonia LeBel qui a récupéré le dossier et adouci le ton.

Les partis d’opposition

Les libéraux de Dominique Anglade ont vécu la session comme un tour perpétuel de montagnes russes. Le virage à gauche du parti a mal collé et son résultat à l’élection partielle dans Marie-Victorin a été catastrophique.

Le débat sur la langue a déclenché la révolte de la clientèle traditionnelle du PLQ . Deux partis anglophones ont décidé de se mettre en piste pour couper court aux libéraux. Sans compter que la cheffe présentera une toute nouvelle équipe alors que la moitié des élus libéraux quittent la politique.

Mais, le thème de la souveraineté, ramené dans l’actualité par le premier ministre, a été perçu dans le caucus comme un cadeau inespéré déposé au pas de la porte de la cheffe libérale. À trois mois des élections, le pif politique de Dominique Anglade sera mis à l’épreuve.

Québec Solidaire et son chef Gabriel Nadeau-Dubois apprécient être désignés comme l’adversaire principal de François Legault. On a pu constater les efforts du parti pour se professionnaliser, mais l’équipe du chef doit tenir compte de sa base militante qui résiste et veut faire partie des décisions.

Il faut reconnaître à QS d’avoir réussi à imposer la question du logement. Un travail ficelé dans l’ombre par le député Andres Fontecilla. Un vrai joueur d’équipe, affirme un conseiller solidaire, il est toujours prêt à aider et ne demande rien en retour.

L’étoile de l’opposition revient donc au député Andres Fontecilla.

Que dire du Parti québécois? Difficile de frapper sur quelqu’un qui est déjà blessé. Après avoir perdu Marie-Victorin et Véronique Hivon, le parti doit vivre avec les déclarations de sa nouvelle belle-mère, Lucien Bouchard.

N’empêche Paul St-Pierre-Plamondon trouve le courage de se comparer à Rocky dans le quatrième film de la saga, où le boxeur finit, malgré tout, à s’imposer face à Drago.