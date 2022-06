Des données du monde entier permettent d’estimer les risques sismiques en C.-B.

Les prévisions de séismes suivent notamment des données « de la Californie, du Japon, du Chili, et de différentes parties du monde », explique Salman Soleimani-Dashtaki, chercheur associé au département de génie civil de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

La province, dit-il, n'a pas autant de données que la Californie, faute d’événements majeurs depuis que les registres de tremblements de terre ont été créés.

« Nous pouvons utiliser beaucoup de données historiques, des enregistrements de tremblement de terre de différentes parties du monde, par exemple, du Tōhoku, un tremblement de terre au Japon en 2011. Ils partagent la même activité de type tectonique sur la ceinture de feu du Pacifique que nous. » — Une citation de Salman Soleimani-Dashtaki, chercheur associé, département de génie civil de l'Université de la Colombie-Britannique

« Il y a beaucoup de tremblements de terre [...] en Californie qui sont caractérisés comme étant assez similaires à ce que nous nous attendons à voir en Colombie-Britannique », dit M. Soleimani-Dashtaki.

D'après lui, les ingénieurs utilisent différents facteurs d'échelle et techniques afin de les mettre « à l'échelle du spectre de danger de notre province », en sachant que le spectre de danger à Tofino, Victoria, Vancouver ou Abbotsford est complètement différent.

« Notre base de données est basée sur des milliers, des centaines de milliers d'analyses basées sur les données historiques, les mouvements réels du sol qui se sont produits à différents endroits dans le monde ».

Chargement de l’image Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Toute l’île de Vancouver est en risque haut d'aléa sismique. Photo : Radio-Canada

John Cassidy, sismologue chez Ressources naturelles Canada, explique que les nouvelles technologies ont permis ces 10, voire 20 dernières années de constituer « une très bonne compréhension des secousses du sol causées par les tremblements de terre récents ».

« Les nouveaux instruments [...] peuvent enregistrer de très fortes secousses. Ils nous permettent de savoir exactement comment construire les fondations de structures, comment un bâtiment ou un pont a tremblé. Cela permet des améliorations énormes dans l'ingénierie et les codes du bâtiment. » — Une citation de John Cassidy, sismologue, Ressources naturelles Canada

Chargement de l’image L'École secondaire Victoria, dans le quartier Fernwood, fait partie des 25 écoles en construction dans le cadre du programme d'atténuation sismique de la Colombie-Britannique. Le projet de près de 80 millions de dollars devrait être terminé à l'automne 2022. Photo : Radio-Canada / Mélinda Trochu

En matière de risques, la plus grande probabilité de tremblements de terre dans la province se situe le long de la côte ouest, à savoir l'île de Vancouver et Haida Gwaii. « Au fur et à mesure que vous vous déplacez vers l'intérieur des terres [...] le danger diminue », détaille John Cassidy. Haida Gwaii est l'endroit où nous avons vu le plus récent tremblement de terre très important, c'était un tremblement de terre de magnitude 7,8 en 2010.

« Le plus grand danger [sismique] au Canada se trouve justement dans cette région de Haida Gwaii. » — Une citation de John Cassidy, sismologue, Ressources naturelles Canada

Trois types de séismes possibles

Trois différents types de tremblements de terre sont possibles en Colombie-Britannique, détaille John Cassidy. Un séisme de subduction est possible au large de Haida Gwaii, quand une plaque glisse sous une autre, comme le séisme de 2010 qui avait aussi déclenché un tsunami. Dans la même zone, « nous avons vu ce que nous appelons des séismes de décrochement où ces plaques tectoniques glissent les unes contre les autres », dit John Cassidy.

Le long de la côte sud au large de l'île de Vancouver, nous avons également une zone de subduction où une plaque océanique est poussée sous l'île de Vancouver ainsi que Washington et l'Oregon . C’est dans cette zone, explique John Cassidy, qu’il y a plus de 300 ans, un tremblement de terre de magnitude 9 s’est produit au large de l'île de Vancouver.

Et puis, il y a également des possibilités de séismes crustaux, plus petits, mais proches de la surface et des villes . Dans le passé, précise John Cassidy, des séismes de ce type de magnitude 7 ou 7,3 ont été enregistrés. Ce sont donc aussi de très grands tremblements de terre .

Chaque jour, de petits séismes se produisent sans que les Britanno-Colombiens s’en aperçoivent.

« Nous constatons des tremblements de terre plus petits [...] de magnitude un ou deux qui sont trop petits pour être ressentis [...] ils se produisent tous les jours. Des séismes destructeurs se produisent en moyenne tous les 10 ou 20 ans dans la province. [Les] énormes tremblements de terre ont lieu à des siècles d'intervalle. » — Une citation de John Cassidy, sismologue, Ressources naturelles Canada

Tous séismes confondus, à Victoria, la probabilité d’un séisme dommageable est d'environ 15 ou 20 % dans 50 ans [soit] dans une vie une probabilité de 20 % . À Vancouver, la probabilité est plutôt de 10 à 15 %.

Certains tremblements de terre dans la région n’auront pas de répliques, mais les grands séismes de subduction, eux, peuvent perdurer des mois ou même des années, comme au Japon et au Chili. Il est possible que les répliques produisent des secousses plus fortes que le tremblement de terre principal , remarque John Cassidy.