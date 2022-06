Au Nouveau-Brunswick, de multiples approches pour séduire les travailleurs de la santé

Il manque près de 1000 infirmières et médecins dans le système de santé du Nouveau-Brunswick. En plus des conséquences pour le public et les patients, ce manque persistant de travailleurs cause de sérieux maux de tête aux gestionnaires.

Des pistes de solutions émergent. On parle de primes, de recrutement à l'étranger, d'aide financière aux étudiants.

Il y a aussi des gens qui proposent de revoir en profondeur l'organisation du travail, afin que la province soit attrayante pour les travailleurs en santé.

Primes et missions internationales

À l'échelle provinciale, il y a 749 postes d’infirmières à pourvoir à travers les deux réseaux de santé, Vitalité et Horizon. Il manque 181 médecins : 92 dans le réseau francophone Vitalité et 89 dans le réseau anglophone Horizon.

Le réseau de santé Horizon offre des récompenses pouvant atteindre 2000 $. Si quelqu'un recommande une infirmière immatriculée et qu'elle est embauchée, la personne reçoit 500 $, et un autre 500 $ si elle se rend jusqu'à 12 mois de service continu.

La récompense est doublée si l'infirmière recrutée travaille à l'urgence ou aux soins intensifs.

Vitalité poursuit ses efforts de recrutement à l’étranger, pour dénicher notamment des infirmières et des préposés aux soins. Le réseau dit se concentrer sur la France pour le moment, et prévoit orienter ensuite ses efforts vers le Maroc et le Sénégal, deux pays qui comptent beaucoup de francophones.

Johanne Roy, porte-parole de Vitalité, admet que la rétention des travailleurs recrutés à l’étranger n’a pas toujours fonctionné, et que c’est un défi à surmonter. Ce qu'on aimerait, c'est attirer des familles, pour créer de petites communautés pour que les gens puissent avoir des points de repère et puissent s'installer définitivement , dit-elle.

La pensée du Dr Ghislain Lavoie, qui est président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, rejoint celle de Mme Roy pour ce qui est du recrutement. Le recrutement, c'est d'établir une relation avec une personne à long terme pour s'assurer que cette personne va être heureuse où on est , mentionne-t-il.

Cependant, il ajoute que les incitatifs qui s’accumulent de droite et de gauche ne répondent pas au problème réel. Bien des médecins, affirme-t-il, espéraient que la réforme du système de santé au Nouveau-Brunswick soit une vraie de vraie réforme .

Médecine collaborative

La modernisation des soins est absolument nécessaire, soutient le Dr Ghislain Lavoie. On n'est pas dans la même situation qu'on était en 1971, et malgré ça, on continue à mettre beaucoup d'argent et à mettre beaucoup d'emphase sur ce type de fonctionnement.

Si je considère aller au Nord [de la province], ce que j'ai besoin : j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une réceptionniste, j'ai besoin d'un accueil. Je n’ai pas besoin de 10 000 $ pour m'installer, je n'ai pas besoin d'une bourse pour mes études , poursuit-il. Ce que j'ai besoin, c'est d'une infrastructure, un endroit pour travailler.

Les conditions optimales pour le faire passent par une médecine plus collaborative. Si le Nouveau-Brunswick ne va pas dans cette direction, des problèmes de rétention du personnel en santé pourraient persister, croit le médecin.

Au Collège des médecins de famille du Canada, on a proposé depuis longtemps un modèle de collaboration où un médecin de famille pouvait s'allier à un professionnel de la santé, d'autres médecins, des infirmières, des infirmières praticiennes, du personnel de support dans une clinique afin d'alléger un peu la tâche , explique le Dr Lavoie.

À travers le pays, les provinces qui ont adopté ce modèle sont dans de meilleures positions que nous en ce moment, parce que les gens se disent : je me sens supporté [...] je me sens comme si on s'en va dans la bonne direction , déclare-t-il.

Selon lui, des travailleurs de la santé quittent le Nouveau-Brunswick pour aller travailler dans ce genre de cliniques ailleurs au Canada, parce que c’est ce que beaucoup recherchent.

D’après un reportage de Pascal Raiche-Nogue, avec des renseignements de Sarah Déry et Michel Corriveau